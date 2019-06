Atlétika - Bercsényi DSE: mozgalmas időszak előtt és után

Sorok Klaudiára mozgalmas nyár vár

A győri Horn-Bercsényi DSE versenyzői mozgalmas időszak előtt és után vannak. A klub alig egy év alatt jutott el erre a szintre, akkor GYAC-ból érkező néhány atlétával kezdték a munkát, hogy aztán most készüljenek a következő időszak nagy versenyeire.A ma kezdődő minszki Európai Játékokon Sorok Klaudia és Simon Virág képviseli majd a klub színeit. Előbbi a mixed vegyes váltóban kétszáz méteren fut majd, míg Virág a 4x400 méter vegyes váltóban szerepel majd.„Nehéz megmondani, milyen eredményre lehetnek képesek, hiszen a mezőny erősségét nehéz meghatározni, mert vannak országok, amelyek a legjobbjaikkal, de olyanok is, amelyek inkább a fiataljaikkal érkeznek. Előzetesen azt mondom, a tapasztalatszerzés a legfontosabb a számukra" – mondta Farkas Roland szakosztályvezető.A tapasztalatra pedig szükség van, mert utána is sorra jönnek a versenyek. A svédországi U23-as EB-n Sorok Klaudia fő számában, 100 méter gáton indul, de lehet 100 és 200 méter síkfutásban is rajthoz áll. Az U20-as, szintén Svédországban rendezendő EB-re Simon Virág, Répássy Hanna és Kalácska Áron utazik. A két lány a 4x400-as váltóban biztosan szerepel, míg Áron a 4x100-as váltó tagja. Simon Virág emellett akár 400-on, Répássy Hanna pedig 800-on is futhat, amennyiben addig megfutja a szintidőt. Kalácska Áron esetében a 110 gát is opció lehet, ugyanis megvan a szintje.Nincs még vége a világversenyeknek, hiszen Simon a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is esélyes az indulásra. Ehhez az európai ranglista első nyolc helyének valamelyikén kell állnia, amihez 55.9 mp-ces időt kell futni. Sorok Klaudia utazhatna az Universiadéra, ami ugyan az U23-as EB-vel ütközik, de kis szervezéssel akár mindkét versenyen futhat.„Azért kellemes gondok ezek, mikor azon kell gondolkodni, hogyan tudnak a versenyzőink elindulni a világversenyeken. Nagyon örülünk, hogy egy év alatt eljutottunk erre a szintre, hogy a hat gyerek helyett már száz feletti létszámról beszélhetünk. Lett szponzora az egyesületnek, s a Bercsényi-iskola is rengeteget segít, az intézményben van a bázisunk. Emellett pedig a felnőttcsoportunk is beindult, a gyerekek edzésidejében mintegy harminc szülő húz futócipőt, s edz nálunk" – ezt már Kószás Kriszta vezetőedző említette, aki több sikerről is beszámolt a közelmúltból.A diákolimpiai országos döntőkben minden korosztályban volt indulója az egyesületnek, s dobogóra is többen felállhattak. Aranyérmes lett a 4x100 méteres váltó (Anka Sára, Farkas Eszter, Hanzlik Éva, Bogdán Réka – IV. korcsoport), összetett csapatban Baranyai Bálint (II. kcs.), 110 gáton Kalácska Áron, a 4x100-as váltó (Svarda Dóra, Tóth Virág, Répássy Hanna, Simon Virág – V-VI. kcs). Második lett Simon Virág 400 méteren (V. kcs.), míg harmadikként végzett 300 méteren Hanzlik Éva (IV. kcs.), kislabdahajítás Farkas Eszter (IV. kcs.), 600 méteren pedig Várkonyi Zoltán (III. kcs.), távolugrásban Tóth Virág (VI. kcs.), 400 és 800 méteren Répássy Hanna (VI. kcs.).Az U23-as bajnokságban Sorok Klaudia 100, 200 és 100 gáton első lett, míg az U20-as bajnokságon Kalácska Áron 110 gáton nyert, 100-on és 400 gáton harmadik lett, Répássy Hanna 800-on második, 400-on harmadik, Tóth Virág hármasugrásban második lett.A Szombathelyi Dobó SE-vel közös csapat harmadik helyen bejutott a csb 12-es döntőjébe, míg a MEFOB-on Sorok Klaudia 100 méteren végzett az élenA Horn-Bercsényi DSE Győrben rendezte meg a közelmúltban a Sport XXI pályaversenyt is, melyen több mint 200 gyermek versenyzését koordinálták egyszerre a többpróba jellegű csapatversenyben. A szervezés mellett az egyesület csapatai U11-es és U13-as korosztályban is megmérettették magukat. Előbbi hatodik, utóbbi hetedik lett a népes mezőnyben.A közeljövőben is lesznek feladatok, hiszen a serdülő- és újoncbajnokság – ezt július közepén Győrben rendezik -, az ifjúsági, valamint a felnőtt ob vár a versenyzőkre.