Árváknak segített az MKC

Az édesanyjuk kilenc évvel ezelőtti halála után a Módos-testvérek az elmúlt hónapban az édesapjukat is elveszítették. Patakiné Módos Márta a gyerekek nagynénje elmondta, hogy nagyon sokan próbálnak segíteni a nagyon nehéz helyzetbe kerülő gyerekeknek. Az egyik rokonnak köszönhetően egy hónapig jótékonysági számlát is tudtak nyitni ingyenesen a Duna Takarék Banknál (számlaszám: 58600269-16918968, Közlemény rovatba a „támogatás" szót feltüntetve).A Mosonmagyaróvár Kézilabda Club is segíteni szeretett volna az árván maradt testvéreknek. Ezért a csütörtöki felkészülési mérkőzés előtt Farkas Veronika az MKC játékosa és Horváth Cs. Attila a klub elnöke, az MKC nevében egy televíziót adományozott a gyerekeknek. A család régi televíziója ugyanis elromlott és a Módos-testvérek egy új televíziónak örültek most a legjobban. A készüléket Módos Réka és a nagynénje Patakiné Módos Márta vette át. A fiúk nem tudtak eljönni, mert az átadás időpontjában még az iskolában voltak. Horváth Cs. Attila az MKC elnöke azonban őket is meghívta a kézilabdacsapat következő hazai bajnoki mérkőzésére.