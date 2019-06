Amerikai foci - Véget ért a szezon a győri Cápák felnőtt csapatának, az utánpótlásé csak most kezdődik

Fotó: Becs László

Vasárnap játszotta a 2019-es HFL szezon rájátszás mérkőzését a Győr Sharks Nyúlon a Kijev Capitals ellen. A mérkőzést ezúttal is egy Bárczis fiú, Kozma Áron végezte el. A csapat ezzel idén hagyományt teremtett, mindemellett az iskola mellé állt és nemcsak tárgyakat, hanem élményeket is adnak a gyerekeknek.Az alapszakaszban szoros, az utolsó negyedben eldőlő mérkőzésben maradtak alul a Cápák. A hazaiak védelme jól állta a kiváló hazai és importokból álló ukrán támadósor playeit, ez azonban a győriek támadóalakulatára nem mondható el. Nem tudták felvenni a tempót a vendégek védelmével, és ugyan voltak nagy játékok, mégsem tudták azokat pontokra váltani.Ezen a mérkőzésen előléptek a fiatal játékosok is, akik közül sokaknak az idei csak a második HFL-szezonjuk. Nagyszerű elkapásokkal, futásokkal és védekezésekkel tettek hozzá a játékhoz.Ezzel a mérkőzéssel a felnőtt csapatnak véget ért az idei szezon, a játékosoknak azonban rövid pihenőjük van csupán, hamarosan kezdik a decemberig tartó offseason programot. A jövő évre januártól kezdik majd a felkészülést. Az utánpótlásnak azonban csak most kezdődnek a mérkőzések, kupa napok. Rögtön jövő hétvégén, június 30-án Budapestre látogatnak a csapatok.Az utánpótlás is túl van már egy megmérettetésen. Június 9-én a hazai rendezésű Rising Stars Cup keretein belül játszott az U15 és az U13 csapat Budapest Wolves és az ukrán Vinnytsia Wolves ellen. Ugyan a kupát nem sikerült megnyerni, de a fiatal játékosok értékes tapasztalattal gyarapodhattak.Az U15 és U17 fiataljai épp edzőtáboroznak, hogy a Fundamenta III. Gridiron Football Challange 30-i budapesti kupára kellőképp felkészüljenek. A fiatalabbak jövő héten kezdik a szintén 5 napos edzőtábort, ősszel pedig sor kerül az U19, U17 (a tavalyi döntőben a második helyet szerezték meg), U15 (tavaly bajnokok lettek) korosztály bajnokságaira is.