Amerikai foci - Rekordszámű cipősdobozt gyűjtöttek, gyerekekért guggoltak a győri Cápák

A cipősdoboz-kampányt már az egész ország ismeri, idén emiatt látogatott el hazánkba Chuck Norris is.A Győr Sharks egyik alapítója és jelenleg is aktív játékosa, Becs László már 7 éve gyűjtögeti az ismeröktől a kész dobozokat és az ömlesztett árukat, amelyeket aztán édesanyjával és nővérével szortíroz és csomagol be cipősdobozokba minden évben december elején.Ebbe a kezdeményezésbe szállt be idén a győri amerikai foci csapat is."Ez meg is látszik a dobozok számán mert eddigi rekord mennyiségű, 241 dobozt, és sok zsák felnőtt ruha, gyerek-felnőtt cipők, nagyobb plüssöket, tévéket sikerült összegyűjteni és átadni a rászorulóknak. A csapattagok rengeteg dobozokba valót hoztak be, majd a csomagolásnál, szálltásnál is segítettek. Eddig több napunk ráment hárman, de így egy szombat délután alatt sikerült szállításra készre csomagolni mindent" - mesélte a kisalfold.hu-nak Becs László.Nagy szó idén az is, hogy amíg minden évben 2-3 zsáknyi szemetet szedtek össze (sajnos sokan használják ezt az eseményt lomtalanításnak) ez az szám idén csak fél zsáknyi volt."Látszik az emberek mentalitásán is a változás, idén főleg minőségi dolgokat hoztak be hozzánk" - tette hozzá. Azt mondja, nagy szó hogy idén a kampány a "Facebookon túl is" igazán sikeres volt."A hatalmas megosztásszámokat és lájkszámokat generálók között elenyésző az, aki valóban tesz is az ügy érdekében. Sajnos a lájkot és a megosztást nem lehet becsomagolni és átadni. Hiszek az anonim segítségnyújtásban, de nekünk sportolóknak, akik több embert meg tudunk szólítani, igenis kötelességünk kitenni az ablakba mindezt. Nem titkolt célunk ugyanis az, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani".A csapat a cipősdoboz-akción túl a győri Cutler Fitness jótékonysági guggoló- és húzódzkodóversenyéből is kivette a részét, ahol a szervezők a Megyei Gyermekvédelmi Központ részére gyűjtöttek adományt.A meghívottak között voltak a győri elit sportélet képviselői, a Cápák mellett az Audi ETO KC , Kajak-Kenu Győr, GyAC , KOKO GYM MMA , ETO Hockey Club, Győri Úszó SE , Széchenyi István Egyetem Atlétika és Súlyemelés, a Hungarian Strong Man és a Botond Fitness .A Győr Sharks csapatát Kövecses Attila képviselte. Attila 100 kilóval guggolt annak ellenére, hogy nemrégiben volt egy térdműtétje, de így is 36 ismétlésszámra volt képes ami erős eredmény, tekintve azt is, hogy nem erőemelő hanem egy teljesen más sportban jeleskedik. Rajta kívül még hárman guggoltak 100 kilóval, a többiek kisebb súlyt választottak.A rendezvény verseny része inkább jelképes volt, de jó volt látni, hogy mennyi embernek volt fontos a nemes cél. A Cápák ajándékkal, köztük junior labdákkal is is kedveskedtek a gyermekotthon ifjú lakóinak.A rendezvény során több mint 800.000 forintot sikerült összegyűjteni a Gyermekvédelmi Központnak, és két köbméternyi játékot. Ezen felül a Cutler Fitness 36 gyereket vitt el a bécsi karácsonyi vásárba."Ilyen megmozdulásokból is jól látszik, hogy a sportnak mekkora ereje van. Egymástól teljesen különálló de a saját sportágukban magas szinten helytálló sportolók fognak össze egy célért, jelen esetben a gyerekekért. Ez egy nagyszerű ötlet volt Freimann Sándortól és Kerecsényi Pétertől, és úgy hiszem, akár hagyománnyá is válhat a jótékony célú rendezvény" - tette hozzá Becs László.