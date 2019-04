Amerikai foci - Jótékonysági mérkőzést tartanak a győri Cápák

Fotó: Lakatos Levente

Fotó: Becs László

A teljes árú belépőjegy 1000 Ft., diákigazolvánnyal ingyenes, nyúli lakcímkártyával pedig 500 Ft.

Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni.

Helyszín: Nyúl sportpálya

Kick Off: 12:00

A győri alakulat a Budapest Cowbells csapatát fogadja Anyák napján. A két gárda mindig rendkívül jó mérkőzést vív egymással évek óta. A tavalyi mérkőzés első félidejében a nagy részt válogatott játékosokból álló pesti alakulat sem tudott mit kezdeni a Cápákkal, második félidőben viszont már kijött a kispad mélységének különbsége, és a pesti alakulatnak sikerült átvennie a vezetést.A Budapest Wolves elleni vereség ellenére eséllyel lépnek pályára a hazaiak. Hétről hétre fejlődik a játékuk mind támadó, védő illetve special teamben is, a fiatalok pedig egyre jobban felveszik a HFL tempóját.A meccs fontossága még, hogy a Cápák visszakanyarodnak egy régi szokásukhoz és karitatív mérkőzést rendeznek. A győri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonnak szerveznek gyűjtést. A helyszínen lehet támogatni az intézményt pénzösszeggel és kézsségfejlesztő eszközökkel is (könyvek, társasjátékok, finommotorika fejlesztő tárgyak – gyurma, festék, színesceruza -, plüssök, sporteszközök).Az, aki szeretne csatlakozni a gyűjtéshez de nem tud kilátogatni a mérkőzésre, a támogatását beviheti a Virágsziget virágüzletbe hétköznap 9-17 óra, szombaton pedig 9-13 óra között (Győr, Corvin u. 42 ). A helyszínre kilátogatnak az iskola diákjai, tanárai, akik közül egy szerencsés elvégezheti a mérkőzés kezdőrúgását.A mérkőzés kezdőrúgását 12:00 kor fogják elvégezni a nyúli sportpályán, melyet élőben közvetít a DigiSport2 is.