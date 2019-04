Amerikai foci - Fejlődésben a győri Cápák

Fotó: Becs László

A 2019-es HFL szezon második fordulójában a Cápák a tavalyi bajnok, a Budapest Wolves otthonába látogattak.Már a mérkőzés elején megmutatták a Farkasok, miért is ők lettek a bajnokok: az első negyedben 17-0-ra vezettek a győriek ellen. A második negyedben a Cápák védői rendre leparancsolták a pestiek támadóit, a vendégek viszont elkezdték felvenni a meccs ritmusát ennek eredménye pedig egy touchdown lett.A félidő előtt Jeremiah Aycock 55 yardos passzát Eric Ford húzta le, ami után maga az irányító, Jeremiah Aycock vitte be a labdát az end zoneba, így 23-7-es állással vonultak el a csapatok pihenni. Harmadik negyedben Eric Ford most be is ért a végzónába és 44-14-re szépítette az eredményt. Az utolsó negyedben Ráthonyi Kendének volt egy 45 yardos futott TD-je, így végül 51-21-re módosult a végeredmény."Sok hibát vétett a csapat de sokkal jobb formát mutatott mindegyik alakulatunk a szezon első mérkőzéséhez képest. Nehezíti a védők dolgát, hogy nincs a csapatnak defense koordinátora és a szinte válogatott játékosokból álló Farkas támadósor a kisebb elváltásokat ki is használja" - kezdte ifj. Becs László."A győri támadók viszont végig hosszú, kiegyensúlyozott driveokat vezettek, de a redzone offensen van még mit gyakorolni, hogy pontra is tudjuk váltani a támadás sorozatot. A special team is jól szerepelt. Sok munka vár még ránk, de ami a legfontosabb, hogy a srácok hozzá állására nem lehet panasz. A fiatal játékosok is kezdik felvenni a HFL ritmusát és kezdenek beilleszkedni. A csapat hosszú távú célja az építkezés és ilyen ellenfelek ellen lehet sokat tanulni és rutint szerezni" - tette hozzá.Következő mérkőzésünk május 5-én lesz a nyúli sporttelepen a Budapest Cowbells ellen, amit most valóban közvetíteni fog a Digi Sport.