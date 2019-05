Amatőr Kupa döntő - Nyolcadik megyénkbeli győztes lehet a Lipót

Komoly tradíciója van az alsóbb osztályú csapatok kupaküzdelmének, a Szabad Föld-kupa utódjaként is emlegetett Amatőr Kupának.A sorozat első fináléját még 1964-ben, a Budaörs és a Pilis csapatainak részvételével a Népstadionban rendezték.Az első megyei győztes a Kapuvár volt 1968-ban. A kapuváriak emlékezetes 11-es párbajban győzték le a volt NB I-es komlói játékosokkal teletűzdelt, Baranya megyei Mágocs község csapatát. A rangos trófeát, az ismert akkori hadiesemények miatt, kalandos úton, kerülővel, a Bakonyon keresztül vitték haza. Érdekesség, hogy akkor még egy játékos rúgta az összes tizenegyest. Alasz Miklós nem hibázott, mind az ötöt értékesítette.A megyei csapatok közül kettő – a Csorna és a Jánossomorja – már kétszer is diadalmaskodott a sorozatban.Az Amatőr Kupa a hagyományok megőrzése mellett, továbbra is az amatőr labdarúgás kiugrási lehetőségét jelenti, a legtovább jutó kiscsapatok számára kínál különleges elismerést. A finálé győztese „mellesleg" 2 millió forintot kap, míg a második helyezett 1 millió forinttal gazdagodik.

Ami biztos, jó csapat lesz az ellenfelünk, hiszen a Szarvas kiejtette előbb a DEAC-ot, majd csupán két góllal maradt alul a Haladással szemben a Magyar Kupában. Úgy érzem, sikerült feltérképeznünk riválisunkat. Felvételről több mérkőzését is megnéztük a szarvasiaknak és személyesen is ott voltam egy bajnoki találkozójukon. Jó csapat, bő kerettel, amely csoportjának felsőházában szerepel a bajnokságban. Készültünk a döntőre, ahol megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. Mindenképp szeretnénk elhódítani a kupát, óriási eredmény lenne ez a klub történetében, számomra is meghatározó siker lehet. Külön öröm, hogy a tévé is közvetíti a mérkőzést, már csak ezért is szeretnénk méltón képviselni megyénk amatőr labdarúgását. Hatalmas a várakozás, úgy tudom, két busszal utaznak majd a fővárosba a szurkolóink"

A sorozat megyei győztesei



1968 Kapuvár (Népstadion, Mágocsi Béke Tsz, 1:1)

1977 Csorna (Népstadion, Szeghalom, 2–0)

1978 Csorna (Üllői út, Tiszavasvári, 3–0)

1991 Rábapatona (DVTK-stadion, Záhonyi Vasutas, 1–1)

1998 Jánossomorja (Fáy utca, Szabadegyháza, 1–1, 11-esekkel: 4–2)

2001 Gyirmót (Üllői út, Nyékládháza, 3–1)

2011 Győrszemere (Puskás Ferenc Stadion, Báránd, 4–1)

2012 Jánossomorja (Puskás Ferenc Stadion, Bóly, 2–0)

2017 Ménfőcsanak (Új Hidegkuti Nándor Stadion, Baktalórántháza, 2–0)

– fogalmazott Varga Péter, a lipótiak edzője, aki bizakodva, teljes kerettel készülhetett a mai fináléra.