A szövetség elnöke szerint a rekordok világbajnoksága következik vívásban

Az már a hét elején eldőlt, hogy a nemzetek számát és a versenyzői létszámot tekintve is megdől az eddigi csúcs, de még azóta is bővült a mezőny: az aktuális adatok szerint 118 ország 1071 vívója lép pástra a BOK Csarnokban.



"A legfontosabb, hogy jó házigazdák legyünk, és emellett abban bízom természetesen, hogy többször halljuk majd a magyar himnuszt" - mondta az MVSZ vezetője, aki szokásához híven nem fogalmazott meg számszerű elvárást.



Hozzátette: a szervezés során sok egyeztetés zajlott, sikerült mindent megoldani, most zajlik a látványelemek összehangolása, finomítása.



Sztaics István, a szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy közel egy éve kezdtek el foglalkozni az előkészítéssel, akkor még csak pár tíz fős csapattal, de a világbajnokság közeledtével, a mezőny növekedésével folyamatosan újra kellett tervezni az elrendezést a csarnokokban.



"Jelenleg 300 fő szorgoskodik az építésen, de ez még bővülni fog. Mindenkivel együtt az építő csapat föl fog kúszni 700 fősre" - folytatta.



Arra a kérdésre, hogy miért esett a választás a BOK Csarnokra, úgy reagált, a helyszíni nézőknek fontos, hogy közel legyenek az eseményekhez, és itt ideálisak a viszonyok. Az élményt az A csarnokban, ahol a legfontosabb asszók, mérkőzések zajlanak majd, a küzdőteret három oldalról határoló 124 méter hosszú, 4 méter magas LED-fallal igyekeznek teljessé tenni, melyen többek között animációk, lassítások, egyéb látványelemek jelennek majd meg.



Az adatokat tovább sorolva Sztaics István elmondta, hogy a B csarnokban 22 pástot állítottak fel - itt lesz a legtöbb mérkőzés -, a C-be négy színes és hat normál pást került - a tervek szerint a legtöbb magyar itt vív majd a korai szakaszokban -, az A-ban pedig négy színes és egy pódiumpástot alakítottak ki a versenyek legfontosabb részének lebonyolítására.



Udvarhelyi Gábor szakvezető a szövetségi elnökhöz hasonlóan nem bocsátkozott esélylatolgatásba, de azt elmondta, hogy bár az egyéni versenyek nincsenek háttérbe szorítva, azért az olimpiai szereplés kiharcolása szempontjából a csapatversenyek most fontosabbak.



"Ezt így gondolják a versenyzők és az edzők is" - szögezte le.



A válogatott tagjai az utolsó napokon úgy hangolódtak, mint ha külföldön lenne a világbajnokságuk.



"Szállodában laknak, közösen étkeznek, utaznak a helyszínre és edzenek, ez természetes. Nem hiszem, hogy a családi tűzhely mellől kellene mennie a vívóknak a vb-re" - tette hozzá.



A szakvezető még elmondta, hogy megfelelő helyszíneken mindenki tudott megfelelően készülni, a versenyzők az edzőpartnereikkel együtt mindent megtettek azért, hogy sikeresek legyenek.



Tamás Henriette, a szövetség főtitkára arról beszélt, hogy sok kiemelt vendég érkezik a világbajnokságra.



"Nagy létszámban fogadunk VIP-vendégeket, a döntős napokon 200-300 fős VIP-létszámmal tudunk majd számolni" - mondta.



Örömmel számolt be arról, hogy a csütörtöki nyitóünnepségen valószínűleg itt lesz Aliser Uszmanov, a nemzetközi szövetség (FIE) elnöke, illetve Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a versenyre.



Az egyéves olimpiai kvalifikációs időszak legfontosabb állomásán a program hétfőn a női párbajtőrözők és a férfi kardozók egyéni selejtezőjével kezdődik, majd kedden és szerdán is előcsatározások zajlanak. Csütörtöktől szombatig az egyéni versenyek főtáblás küzdelmeit bonyolítják le, közben megkezdődnek a csapatversenyek, melyek érdemi része vasárnaptól keddig tart majd.