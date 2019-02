A New England Patriots nyerte a Super Bowlt

Az atlantai összecsapás a Super Bowlok történetének legkevesebb pontjával záruló mérkőzését hozta.



A Patriots története hatodik bajnoki címét szerezte, ezzel az örökrangsor élén utolérte a Pittsburgh Steelerst. Az irányító Tom Bradynek ugyancsak ez volt a hatodik bajnoki címe, ő az első ilyen játékos az NFL-ben.



53. Super Bowl:

New England Patriots-Los Angeles Rams 13-3 (0-0, 3-0, 0-3, 10-0)

Atlanta, 75 ezer néző



A New England vezethette az első támadást és a futójátékokkal jól is haladt előre, de a kilencedik nagydöntőjén szereplő Tom Brady rögtön az első passzából eladta a labdát. A Rams ugyanakkor nem élt a lehetőséggel, így újra a riválishoz került a labda. A következő támadássorozat végén már pontokat szerezhetett volna a Patriots, de Stephen Gostkowski 46 yardról mellé rúgta mezőnygól-kísérletét.



A második negyed elején megszerezte a vezetést a New England: Gostkowski 42 yardról már nem hibázott. Az egész első félidőben a védelmek játszották a főszerepet, így a nagyszünetig nem is változott az eredmény (3-0).



A Rams első valamire való támadását a harmadik negyed közepén vitte végig, de be kellett érnie Greg Zuerlein 53 yardos mezőnygóljával (3-3).



A negyedik negyed elején is a védelmek domináltak, majd hosszú idő után Brady remek passzokkal juttatta el a támadókat a gólvonalig, onnan pedig a futó Sony Michel megszerezte a mérkőzés első touchdownját (10-3). A Rams az egyenlítés reményében támadhatott, jól is haladt előre, de Jared Goff 4 perc 17 másodperccel a vége előtt eladta a labdát. A hátralevő időben a Patriots futásokkal mezőnygól távolságig jutott, Gostkowski pedig 41 yardról berúgta, amivel bebiztosította a győzelmet.



A Rams bő egy perccel a vége előtt még mindent egy lapra feltéve támadott, de csak Zuerlein kihagyott mezőnygóljáig jutott el.



A mérkőzés legértékesebb játékosa (MVP) az elkapó Julian Edelman lett.



Az eddigi Super Bowlok győztesei:



1967: Green Bay Packers

1968: Green Bay Packers

1969: New York Jets

1970: Kansas City Chiefs

1971: Baltimore Colts

1972: Dallas Cowboys

1973: Miami Dolphins

1974: Miami Dolphins

1975: Pittsburgh Steelers

1976: Pittsburgh Steelers

1977: Oakland Raiders

1978: Dallas Cowboys

1979: Pittsburgh Steelers

1980: Pittsburgh Steelers

1981: Oakland Raiders

1982: San Francisco 49ers

1983: Washington Redskins

1984: Los Angeles Raiders

1985: San Francisco 49ers

1986: Chicago Bears

1987: New York Giants

1988: Washington Redskins

1989: San Francisco 49ers

1990: San Francisco 49ers

1991: New York Giants

1992: Washington Redskins

1993: Dallas Cowboys

1994: Dallas Cowboys

1995: San Francisco 49ers

1996: Dallas Cowboys

1997: Green Bay Packers

1998: Denver Broncos

1999: Denver Broncos

2000: St. Louis Rams

2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009 Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

2019: New England Patriots



Az összesített rangsor:

6 győzelem: Pittsburgh Steelers, New England Patriots

5: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4: Green Bay Packers, New York Giants

3: Denver Broncos, Los Angeles/Oakland Raiders, Washington Redskins

2: Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Baltimore/Indianapolis Colts

1: St. Louis/Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Philadelphia Eagles