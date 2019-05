A MOL-Pick Szegedet és a Vardar Szkopjét is megbüntette az EHF a tömegjelenet miatt

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a MOL-Pick Szegedet és a macedón Vardar Szkopjét is megbüntette, mert, a férfi Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágó utolsó percében tömegjelenet alakult ki a pályán.Az EHF honlapjának pénteki beszámolója szerint a fegyelmi testület megállapította, hogy a vendég Vardar brazil beállósa, a nyáron Veszprémbe igazoló Rogério Ferreira Moraes súlyos szabálytalanságot követett el, amiért a játékvezetők azonnal kizártak. A házigazda Szeged két játékosa, Dean Bombac és Matej Gaber ezt követően verbálisan és fizikailag is provokálta őt, ekkor a két csapat szinte összes kézilabdázója, illetve a szakmai stábok tagjai a pályára tódultak, de kimondottan erőszakos cselekmény nem történt.Miközben állt a játék, a hazaiak korábban kiállított spanyol légiósa, Jorge Maqueda visszatért a pályára, a szakmai stáb tagjai közül pedig Djordje Ignjatovic és Marko Krivokapic is megsértette az EHF tisztviselőjét, ezért előbbit kizárták.A testület a szlovén irányítót, Bombacot 3000 eurós bírsággal sújtotta, mivel ő robbantotta ki a dulakodást. "Fizikailag megtámadta ellenfelét, az ilyen önbíráskodás nem tolerálható" - írták. Gaber, Maqueda, Ignjatovic és Krivokapic egyaránt 2000 eurós büntetést kapott. A klubnak 5000 eurót kell fizetnie a csapat viselkedéséért, illetve a biztonság és a rend nem megfelelő biztosításáért.Ferreira Moraest nem büntették meg, mert a fegyelmi testület álláspontja szerint ellenfele testi épségére nem jelentett különös veszélyt, így a kizárás megfelelő szankció volt vele szemben.A csapat viselkedéséért a Vardar 8000 eurós bírságot kapott, súlyosbító körülménynek tekintették, hogy a szezon során már előfordult hasonló eset a macedónokkal.A bizottság jelentése Stas Skube esetét nem említi: a szlovén irányító - a vendégek jelenlegi, a Szeged korábbi játékosa - a hajrában verbálisan és fizikailag is provokálta a hazai kispadon helyet foglalókat.A fellebbezéseket hét napon belül lehet benyújtani az EHF-hez.A május 5-én lejátszott mérkőzést 29-25-re a Szeged nyerte, de a jövő hétvégi, kölni négyes döntőbe 56-52-es összesítéssel a Vardar jutott.