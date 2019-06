A győri teniszezők ezüstérmet `ütöttek össze´ a szuperligában - fotók

Balázs Attila nagy formában



A győri színekben versenyző Balázs Attila karrierje egyik legjobb formájában van, hiszen a Csehországban rendezett prostejovi ATP Challenger versenyt követően Pozsonyban is eljutott a fináléig a közelmúltban. Bár mindkét versenyen kikapott a döntőben - Pozsonyban a felvidéki magyar Gombos Norberttől szenvedett vereséget -, így is remek passzban van. Attila jelenleg 207. a világranglistán, s minden esélye megvan arra, hogy év végéig a top 100 közelébe jöjjön fel.

A budapesti 250-es ATP-versenyen a lengyel Hubert Hurkacz és az ausztrál John Millman - utóbbi teniszező búcsúztatta Federert a US Openen tavaly - legyőzése után Balázs Attila a Kisalföldmegerősítette: játszani készül szuperliga mérkőzést a Kálóczy téri pályákon idén. A GYAC-nak egyetlen hazai meccs jutott a csoportmérkőzések során, a Kőszeg ellen lépett pályára hazánk másodikszámú férfi teniszezője.Igaz, Balázs Attilának a legjobb tudására volt szüksége Vörös Máté ellen. A 19 éves teniszező az első játszmában "megtréfálta" Atit, aki végül megfordította a találkozót. A mérkőzés rövidített játszmában ért véget, 11:9-re, két ponttal bizonyult jobbnak Balázs Attila. A három csoportmérkőzést a GYAC biztosan húzta be, de az már ekkor látszott, hogy a győri csapat két legnagyobb riválisát, az MTK-t vagy a Siófoki Spartacus - Bregyó TE-t nem kerüli el az elődöntőben.Az óbudai nemzeti edzésközpontban tartott végjátékban a tavalyi finálé ismétlődött újra győri szemszögből. Egy éve a siófoki-székesfehérvári csapatbajnoki címétől a győri teniszezőket – idén sikerült visszavágni. Az elődöntő már az egyesek után eldőlt: Balázs Attila, Marozsán Fábián, Makk Péter és Fajta Péter is győzött.Ehhez közel állt a győri születésű és a kisalföldi megyeszékhelyen nevelkedett Kéki Márk is. Hiába nyert több játékot és pontot a korábbi Davis Kupa-játékos Kellner Ádám ellen, a teniszben előfordul, hogy az ünnepelhet, aki kevesebb labdamenetet könyvelhet el. Még a csoportmérkőzések során egy másik egykori válogatottat, Kisgyörgy Gergelyt biztosan győzte le Kéki Márk.A döntőben az az MTK várt a győriekre, amely 2017 előtt sorozatban hatszor nyert Szuperligát és most is bombaerős csapatot nevezett. Ez még akkor is igaz, hogy a nemzetközi füves pályás szezon közepén hazánk legjobb férfi játékosa nem jött haza csapatbajnokságot játszani az MTK színeiben. Így elmaradt a várva várt Fucsovics Márton-Balázs Attila rangadó. Balázs Attila Piros Zsomborral nézett farkasszemet és magabiztosan győzött az Ausztrál Open korábbi junior bajnoka ellen (6:1, 6:2).A másodikszámú pályán nem játszhatott a nyár eleji kézműtétje után épp rehabilitációt kezdő Valkusz Máté. Hazánk legtehetségesebb fiatal teniszezője végig a győri csapattal tartott, az összes helyszínen szurkolt társainak. Máté akkor sérült meg, amikor egyre jobb formába lendült. Tavasz végén, alig pár nappal az operáció előtt legyőzte Balázs Attilát a római Challenger versenyen. A szuperliga döntőjében a 16 éves Fajta Péter szerezte a győriek második pontját, így a párosok előtt teljesen nyitottá vált az összecsapás.Volt olyan pillanat, amikor jobban állt a GYAC mindkét párharcban. Az egyes pályán a Marozsán-Kéki páros 6:3, 4:1-re vezetett a Nagy-Füle duó ellen, míg Balázs Attila és Makk Péter 6:1-re nyerte az első játszmát a Piros-Szintai páros ellen. Végül egyik meccset sem sikerült befejezni – ez a teniszben a legnehezebb rész. "Pár fontos labdánál fordult a kocka. A fiatal játékosainknál hiányzott a rutin. Így is mindenki kiadta magából a maximumot, ez ezüstéremre volt elég idén" – értékelt a GYAC csapatkapitánya, Somogyi Zsolt.A győri csapat az elmúlt három bajnokságban egyés két ezüstérmet szerzett a szuperligában, így "ezüst" hajszállal vezet két fő riválisa előtt. Az MTK és a Siófoki Spartacus - Bregyó TE egy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza 2017 óta.