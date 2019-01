A győri Hiba Sándor örök szerelme a boksz

„Rengeteg ismerősöm volt, aki már nem az amatőrö özött bokszolt. Ő ábítottak maguk özé. Az ő hatásukra lettem profi ö ölvívó."Ígéretes karrier vette kezdetét, s ahogy arról még 2014-ben a Kisalföldben is beszámoltunk, élete harmadik profi meccsén a veterán, korábbi olimpikon Petrovics Jánossal is meccselt. Akkori tudósításunk szerint a négymenetesre tervezett özépsúlyú összecsapáson a ét fél végig nagy tempóban bunyózott, ám a pontosabban és többet kezdeményező Hiba sorra nyerte a meneteket. A hajrára érezhetően mindkét fél elfáradt, Petrovics azonban már nem tudott megújulni, így végül Hiba megérdemelt pontozásos győzelmet aratott és megőrizte veretlenségét.„Nagyszerű meccs volt – emlékezett vissza a szép győzelemre a győri öklöző. – Sajnos ezután özbejött egy komolyabb sérülés. Leszakadt az izmom és a szalagjaim is megsérültek, t hónapig tartott, mire felépültem, s összességében mintegy ét évet kellett kihagynom."A visszatérés azonban a vártnál is sikeresebb volt. „A övetkező meccsemet Budapesten már az első menetben sikerült befejeznem. Sikerült egy szép győzelemmel visszatérnem."Ráadásként Hiba Sándor tavaly év végén egy rendkívüli lehetőség kapujába jutott. „A menedzserem, Petrányi Zoltán szinte minden év vége felé szervez egy gálát. A programban szerepelt egy címmeccs is, az UBO megüresedett Európa-bajnoki címéért. Úgy vélte, ringbe szállhatné , s erre az eredményeim, a hibátlan rekordom is feljogosított. Persze hogy elvállaltam, mert nem mindennap bokszolhat egy ilyen övért az ember. Igaz, hogy az UBO nem tartozik a négy legnagyobb és kiemelt szervezet özé, de itt szerzett világbajnoki övet pályafutása vége felé Roy Jones Junior is. Tíz hetem volt lelkileg és fizikailag is felkészülni, amelynek során egyébként kilenc kilót adtam le. Ezúton is öszönöm Domonkos Tamás, Sánta Krisztián és Kelemen Balázs segítségét, akik mellettem álltak a felkészülés során."Amely jól sikerült, hiszen a győri sportoló kezét emelté aztán a magasba a címmérkőzés végén. „A pécsi gálán egy rutinos ellenfél, Vári Gergő volt az ellenfelem. Végigment a tíz menet, s végül megosztott, de nem túl szoros pontozással nyertem. Fantasztikus érzés volt, amikor rám csatoltá az övet."S hogy sikerül-e ezt a győri ö ölvívónak megvédenie, az a jövő érdése. „Nem tudom, hogy ezt még bevállalom-e. Ami biztos, hogy magát az övet megtarthatom, alakuljon bárhogy is a folytatás. Amikor büszkén ránézek, az jut az eszembe: megérte. Érdemes volt egész eddigi életemben sportolnom és így élnem. Sohasem dohányoztam, ittam, pláne nem drogoztam. Bár nem ebből élek, az életem a boksz. A tíz és fél éves kislányomnak, Hannának is ezzel igyekszem példát mutatni. Ő egyébként nem bokszol, s ha nem is a ringben, de azért táncol. Társastáncra jár. Nemrég megszereztem a szakedzői épesítést, mert szeretné mindenképp az ö ölvívás mellett maradni. A családom mellett számomra ugyanis ez a sportág jelenti az örö szerelmet."