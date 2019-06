A Giro d'Italia Győrbe és Pannonhalmára jöhet 2020-ban

Paolo Savoldelli, a Giro 2002-es és 2005-ös győztese a híres kupával a kezében olyan pannonhalmiakkal (b-j: Farkas Zsuzsanna, Horváth Szabolcs és Kovács Tamás), akik sokat tettek azért, hogy a világhíres kerékpárverseny a Győr közeli kisvároson áthaladjon.

Egy pannonhalmi kislányt, Hadaró Pannát születésnapjára olaszországi kaviccsal és tortával lepte meg a korábbi kétszeres Giro-győztes, Gilberto Simoni.

Pannonhalma Fő terén a V4 mezőnye. A kisvárosban régóta jelentős kerékpáros élet zajlik, otthont ad a V4 befutójának, amatőr kerékpárversenyt is szerveznek minden évben. Fotó: Vanik Zoltán (V4 honlap)

A V4 indulói félúton Budapest és Pannonhalma között. Jövőre az országúti kerékpározás legjobbjai érkeznek szűkebb pátriánkba. Fotó: V4 sajtó

Közel 200 országban közvetítik a Girót



"A Giro d’Italia-t tavaly 198 ország közvetítette, a rajtra is nagy tömegeket, több 10 ezer embert várunk. A kormány 7,8 milliárd forintot különít el a rendezvényre, amiben több mint 100 előkészítő esemény is benne van. A tapasztalat az, hogy minden elköltött euró 2 másikat fial a rendezőknek a Girón" – hangsúlyozta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki vezette a tárgyalásokat az olaszokkal.

Portálunk már hetekkel korábban felfigyelt arra, hogy illusztris olasz vendégek tették tiszteletüket Pannonhalmán. Két korábbi kétszeres Giro d’Italiais a kisvárosba érkezett.2001-ben és 2003-ban, míg2002-ben és 2005-ben végzett összetett győztesként a világhíres háromhetes kerékpáros körversenyén. Savoldelli hazánk rangos versenyének, avolt díszvendége, amelynek befutóját a pannonhalmi apátság ódon vaskapuja előtt tartották.Simoni látogatása attól volt sokkal "gyanúsabb", hogy napokkal a V4-futam után jött Pannonhalmára. Simoninak aranyos gesztusra is jutott az idejéből: egy pannonhalmi kislányt születésnapi tortával és kérésének megfelelően olaszországi kaviccsal. Az olasz klasszisok közvetlenek voltak a helyiekkel, szívesen vállaltak közös fotókat. A felvételeken Giro d’Italia trófeája is szerepel többnyire.Simoni és Savoldelli pannonhalmi látogatása előtt vált hivatalossá, hogy Magyarország ad otthont a 2020-as Giro első három szakaszának. Az már ekkor kiderült, hogy az első szakasz időfutam lesz Budapest szívében, míg a második és harmadik szakasz részletes útvonalát június végén jelentik be.Portálunk úgy tudja: a kezdetektől fogva dunántúli helyszínekben gondolkodtak mind a szervezők, mind a három szakasz rendezéséhez szükséges forrásokat biztosító magyar kormány. Hazánk legkeményebb bringás terepére, a Mátrába nincs értelme elvinni a mezőnyt, hisz a háromheteseken (Giro, Tour De France, Vuelte) az első szakaszok a ráhangolódásról szólnak. Ez akkor is igaz, ha a fővárosi időfutamnak nyilván lehet jelentősége a végső sorrend kialakulásában.Mivel a kormány 7,8 milliárd forintot különít el a rendezvényre – bővebben lásd keretes írásunk –, az óriási összegért cserébe turizmust pezsdítő, országimázs kampányt kapunk. Ennek megfelelően a világ legjobb kerékpárosai tekernek majd a Balaton partján – várhatóan ez lesz a záró, harmadik szakasz. Előtte, a második szakaszon azonban jó eséllyel megmásszák az apátsághoz vezető emelkedőt Pannonhalmán, majd Győrben sprintelnek a célba."Hosszú tárgyalások végén vagyunk. Megtisztelőnek érzem, hogy Giro d’Italia révén globálisan lesz lehetőségünk megmutatni megyei értékeinket, köztük a világörökség részét képező pannonhalmi apátságot" – mondta kérdésünkre Kara Ákos, Győr egyik országgyűlési képviselője. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár hozzátette: az, hogy Győrben lesz a befutó, nagyrészt köszönhető a gazdasági "aranyháromszögben" betöltött kiemelkedő szerepének a kisalföldi megyeszékhelynek.A szomszédos Bécsből és Pozsonyból is várhatóan tömegek látogatnak a győri befutóra. Sőt, jó eséllyel Csehországból is jönnek szurkolók szép számmal. A témát innen folytatjuk, várhatóan már a héten.