A Cápák a szezon legfontosabb mérkőzését rendezik a hétvégén Nyúlon

2019. június 16.

Nyúli sportpálya

Kapunyitás:14 óra

Belépőjegy 1.000 Ft, diákigazolvánnyal ingyenes.

A 2019-es HFL szezon célegyenesbe ért. Lezárult az alapszakasz és már a rájátszás mérkőzések kezdődnek. Itt már egyenes kiesés van, aki veszít, számára véget ér a szezon és kezdődik az offseason. Szombaton a Fehérvár Entrhoners játszik a Miskolc Steelersel, vasárnap pedig a Győr Sharks fogadja a Kijev Capitals csapatát.Az alapszakaszban ugyan kikaptak a Cápák az ukrán csapattól, de rendkívül szoros mérkőzésen tudtak csak a negyedik negyedben felülkerekedni a hazaiakon. A több kiváló amerikai játékossal érkező kijevi gárda most sem számíthat könnyű mérkőzésre. A Dustin Hawke vezette győri támadóalakulat és a Becs Péter vezette védelem megmutatta már idén, hogy mire is képes és igen is komoly fenyegetést jelent az ukránokra.A mérkőzés másik fontos része, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény lakói is kilátogatnak a mérkőzésre és egy kiválasztott közülük elvégezheti a kezdőrúgást is. Ezt a hagyományt idén teremtették meg a Cápák és a jövőben minden hazai mérkőzésen megteheti majd egy szerencsés.A mérkőzés győztese az elődöntőben a Budapest Wolves otthonába látogat június 22-én. A HFL döntőjét idén is az új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik minden bizonnyal teltház előtt. Aki viszont nem tud kilátogatni a helyszínre, az otthonról élőben követheti a mérkőzést a DigiSport1-en 14:45-től.