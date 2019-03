A Balatonon fölött zúgnak majd el a gépek a Red Bull Air Race világbajnokságon idén

A Red Bull Air Race világszínvonalú nemzetközi esemény, így nagy örömmel biztosítunk helyszínt a 2019-es magyar futamnak. A gyorsaságot és precíz repülési technikát ötvöző verseny mellett egész hétvégén változatos programokat kínálunk a család összes tagjának"

Szeretném megköszönni Csákovics polgármester úrnak és mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy a Red Bull Air Race magyarországi futamának a Balaton adhasson otthont"

Pilótáink és partnereink alig várják, hogy újabb rajongókkal találkozhassanak, és ezen a gyönyörű helyszínen repülhessenek, amelynek szerepe a vitorlás és egyéb vízi sportok terén is meghatározó. Nagyon várjuk, hogy újabb fejezetet nyissunk a Red Bull Air Race és Magyarország páratlan történetében."

A Red Bull Air Race világbajnokság egy légi motorsport sorozat, amely a sebesség, precizitás és az ügyesség tökéletes kombinációját igényli. A pilóták a leggyorsabb, legfürgébb és legnagyobb teljesítményű versenyrepülőkkel, ikonikus helyszíneken csapnak össze egymással, szárazföld és víz fölött egyaránt. A nagy sebesség mellett alacsony magasságokon végrehajtott extrém manőverekre csak a világ legjobb pilótái képesek.



A páratlan precizitást és ügyességet ötvöző versenyen a 14 Master Class pilóta csupán néhány méterrel a föld felett repülve, légi kapukból kialakított, technikás versenypályán repül akár 370 kilométer/órás sebességgel. A pilótáknak fizikailag is csúcsformában kell lenniük ahhoz, hogy kibírják az alkalmanként akár 12 G-s terhelést is.



A 2003-ban alakult és a Fédération Aéronautique Internationale (FAI) által akkreditált Air Race eddig összesen több mint 90 futamot rendezett a világ öt kontinensén. A Red Bull Air Race világbajnokság a legfejlettebb légi motorsport sorozat a világon, így a versenyzés csúcsát jelenti az elitpilóták számára.



2014-ben rendezték meg először a Challenger Cup elnevezésű versenysorozatot, amely az utánpótlásnevelést célozva lehetőséget biztosít az újonc pilóták számára, hogy olyan szintre fejlesszék repülőtudásukat, amelynek birtokában továbbléphetnek a világbajnokság legjobbjait egyesítő Master Class osztályba.

A sorozat történetében is rekordot jelentő 13. alkalommal érkezik Magyarországra a Red Bull Air Race világbajnokság. A már klasszikussá vált hazai futam most izgalmas újdonságokat tartogat: a gyorsaságot és izgalmas magasságokat ötvöző versenynek idén a Balaton-parti üdülőváros, Zamárdi ad otthont, ahol a világ legjobb pilótái a tó csodás panorámájával a háttérben repülnek majd.Magyarország a Red Bull Air Race bölcsője: itt rendezték 2003-ban a sportág történetének második futamát, és innen származik a verseny úttörő pilótája, Besenyei Péter is. Az eddig megszokott budapesti helyszín után idén a 370 km/órás sebességgel száguldó mezőny az eredetileg meghirdetett időpontban, 2019. július 13-14-én Közép-Európa legnagyobb tavának déli partjára költözik. Zamárdi az európai turisták ismert és kedvelt célállomása a lenyűgöző környezet, a hosszú tópart, zenei fesztiváljai és a környéken található borvidék okán.– mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. „Zamárdi közel másfél évtizedes tapasztalattal bír a nagyszabású rendezvények koordinálása terén, és a város adottságai tökéletesen alkalmasak a Red Bull Air Race megrendezésére. A környezet és a gyönyörű látkép méltó lesz a verseny színvonalához, amely óriási hírverést jelent majd a településnek és az egész balatoni régiónak."– mondta Erich Wolf, a Red Bull Air Race GmbH ügyvezetője.A budapesti versenyre vásárolt jegyek teljes összegben visszaválthatók az eredeti értékesítési helyeken. A szervezők hamarosan nyilvánosságra hozzák a jegyvásárlási lehetőségeket a balatoni versenyre. Jegyinformációkért és a legfrissebb hírekért kérjük, látogasson el a www.redbullairrace.com weboldalra.2019-es Red Bull Air Race versenynaptárFebruár 8-9.: Abu-Dzabi, Egyesült Arab EmírségekIdőpont hamarosan EurópaJúnius 15-16.: Kazany, OroszországJúlius 13-14.: Balaton, MagyarországSzeptember 7-8.: Csiba, JapánIdőpont hamarosan ÁzsiaOktóber 19-20.: Indianapolis, Egyesült ÁllamokNovember 8-9.: Szaúd-Arábia