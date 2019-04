A babóti Horváth György nyerte meg a Telekom Vivicittá Félmaratont

Horváth György

Lajtos Ibolya

Idén minden eddiginél többen, 31 293-an neveztek a kétnapos 34. Telekom Vivicittá Városvédő Futásra, ahol szombaton a rövidebb,vasárnap a hosszabb távok kedvelőit várták a szervezők. A több, mint 2000 külföldi résztvevő mellett hazánk 1120 településéről érkeztek amatőr sportolók Budapestre. 454 résztvevővel a megyék aktivitási sorrendjében az előkelő negyedik helyet szerezte meg Győr-Moson Sopron.Vasárnap reggel 9-kor Szalay-Bobrovniczky Alexandra Budapest főpolgármester-helyettese, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Révész Máriusz az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosa és Szabó Melinda a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese indították el a 21 km-es táv futóit a Margitszigeten. A rajtoltatók közül Szalay-Bobrovniczky Alexandra trióban, Gulyás Gergely és Révész Máriusz egyéniben teljesítették is a félmaratont.Az amatőr futók tízezrei között neves művészek, köztük Lévay Viktória színésznő, Epres Attila színész és olimpiai bajnokok, KovácsKokó István boxoló, dr. Kiss Gergely vízilabdázó és Storcz Botond kajakozó futócipőt húzott, de Fördős Zé gasztroblogger, műsorvezető és Gregori Dóra a szépségkirálynő is boldog mosollyal értek célba.A résztvevők a délutáni 10 km-es klasszikusnak számító Vivicittá távon is bizonyíthattak és átélhették a közös sportolás felemelő élményét és a célba érés boldogságát.Telekom Vivicittá Félmaraton eredmények:FérfiakCsere Gáspár (BEAC) Budapest, 01:09:34Simon Péter (TITÁN TC) Szeged, 01:13:04NőkVirág-Erdélyi Zsófia (UTE) Gödöllő, 01:18:12Bognár Anna (Bp. Honvéd SE) Szeged, 01:20:37Sykes, Nicola (Bournville Harries) GBR, Birmingham, 01:21:01Telekom Vivicittá 10 km eredmények:FérfiakJacsev Sámuel (SZOESE) Felsőcsatár, 00:33:19Bognár Domonkos (Budapesti Honvéd SE) Nyergesújfalu, 00:33:21Balázs Levente (Vasas SC) Budapest, 00:33:23NőkBicsák Flóra (UTE) Budapest, 00:35:37Bragmayer Zsanett ,Budapest, 00:36:25Szerencsi Ildikó (SZVSE), Budapest, 00:37:14