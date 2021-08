Bíró Attila: A támadásokon ment el

– Most kell higgadtnak maradni, ugye?

– Persze – válaszolta Bíró Attila, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. – Nem lepett meg Kína, tudtuk, hogy mire számíthatunk – mi magunkat leptük meg azzal, hogy nem lőttünk élesen. A támadásokon ment el, noha az elején a védekezésünk sem volt az igazi. Eddig működött a bekkelés, a kapusteljesítmény és főleg a centerjátékunk, utóbbit most nem díjazták a bírók – illetve a kínai bekkek nyilván a több ezer éves csontkovács-rendszerüket hasznosítva sanszot sem adtak… Benne volt kis fásultság is, amit éreztem a csapaton, ugyanakkor döntetlenre még így is jók lehettünk volna, csak többre nem. Biztos vagyok abban, hogy a negyeddöntőben jobbak leszünk, mert ez kevés is oda.

– A pocsék első félidő után mitől indultunk el felfelé?

– Védekezést váltottunk, amit lehet, hogy hamarabb kellett volna, de a lényeg, hogy többet kellett volna segíteni a kapusunknak. Utána már Alda is elkezdett védeni, azonban bőven adták kiállításokat, ezért még mindig érdekes kérdés, egy vagy két kapust nevezzünk-e – nem is tudom, mi lett volna, ha ezúttal kettőt írunk be, mert nem maradtunk volna elegen…

– Normál esetben, tizenhármas meccskeretnél cserélt volna kapust?

– Biztosan, akár oda-vissza is. Alda viszont a második félidőre talpra állt, és ahogy mondtam, előtte nem segítettünk neki eleget.

További nyilatkozatokat ide kattintva olvashat!