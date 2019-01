47 évesen lépett a mesterek közé a kapuvári karatés

Kovács Csaba 15 évesen kezdett karatézni, a Kapuvári Lakótelepi SE-ben (ma már Castrum SC Kapuvár). Versenyzett, vizsgázott, és keményen edzett az akkori válogatott versenyzőkkel.Utoljára 1997-ben tett övvizsgát 1 kyura (barna öv), majd a munka és a család az építőipar fele sodorta a fiatal szakembert.2010-ben, 11 esztendős fiával, újra megjelent az edzőteremben, és karate ruhát öltött. Fiát később lánya is követte az edzéseken, ahol a családapa példamutatóan edzett gyermekeivel, és küzdőpartnerként segítette a Castrumos fiatalokat a versenykészülésekben. 1997 után 22 évvel bizonyította tudását Cegléden az SHSZ Dankollégiuma előtt, ahol kiérdemelte teljesítményével az 1. Dan fokozatot.Ugyanezen a hétvégén zajlott az SHSZ Nemzeti Válogatottjának 3 napos alapozó edzőtábora, ahol a Castrumból, Pantelics Bence, Bán Lili és Csonka Lili is együtt készülhettek közel 70 társukkal a 2019-es versenyekre. Így a fekete öves vizsgához szükséges versenyküzdelmekhez is biztosítva voltak a megfelelő ellenfelek.„Az ausztriai építőiparban végzett munka után fáradtságtól elgyötörten, de elszántan igyekeztem példát mutatni gyermekeimnek kitartásról, és kemény munkáról. A Castrum elnökségi tagjaként részt veszek az egyesület munkájában, és a gyerekekkel közösen építjük a termet. Nekem a karate és az edzőtársak az életem szerves része mely kizökkent a szürke hétköznapok világából. Nagyon örülök, hogy most télen szerveztek a mesterek Danvizsgát, mert így végre sikerült bevállalnom a megmérettetést, amin munkám miatt nyáron sosem tudtam volna részt venni. Óriási büszkeség tölt el, hogy 47 évesen is feltudtam venni a harcot a fiatalokkal, és teljesíthettem ezt a nem mindennapi erőpróbát, hogy a mesterek közé léphessek!" – nyilatkozta Kovács Csaba, a Castrum legújabb fekete öves mestere.