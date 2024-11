Monroe duplájára Kányási révén triplával felelt a bajnok, amely Aho N. és Lelik személyében két a válogatottban is fontos szerepet betöltő kulcsjátékosát volt kénytelen nélkülözni, hazai oldalon Papp hiányzott. A Sopron görcsösen kezdett, Laczkó büntetőket, Monroe ziccert hibázott, míg a túloldalon Jovanovics is "bepörkölt" egy triplát. Bő két és fél perc elteltével Friskovectől is érkezett egy hármas, amely akik átlendítette a kezdeti elfogódottságon a hazaiakat, Brooks pontjaival átvették a vezetést.

A szombati találkozón megfosztotta veretlenségétől a bajnok Diósgyőrt a Sopron.

Fotó: Tóth Zsombor

A szakasz közepén váltva estek a kosarak és váltott vezetéssel haladtak a csapatok. A szakasz második felében pontatlannál váltak a hazaiak, eladott labdák csúsztak a játékukba, a Diósgyőr pedig egy 14-2-vel 10 pont fölötti előnyt szerzett. A szakasz egy Brooks vezette 5-0-s soproni rohammal és 6 pontos vendég vezetéssel zárult. Reid faragott tovább büntetőkből a hazai hátrányon, Friskovec hármasával pedig egyetlen pontra csökkent a bajnok előnye az első negyed végén és a második elején egy 10-0-t "repesztő" Sopron ellen, érthető volt a vendégek szakvezetője, Völgyi Péter az időkérése. A hosszú diósgyőri kosárcsendet Tadics törte meg.

A szakasz közepén Fiskovec labdát kosarat és egyben csapatának vezetést is szerzett. Gulbe révén egy olyan támadás végén vették vissza a vezetést a vendégek, amelynek során kétszer is visszaszedték a lepattanót a Sopron palánkja alatt. A félidő végén váltva vezettek a csapatok, bő másodperccel a szünet előtt Kányási "fordulásból" eldobott meglehetősen szerencsésnek tűnő palánkos hármasának köszönhetően 2 pontos diósgyőri vezetéssel fordultak a csapatok. Reid fordítást érő 2+1-es akciójával indult a második félidő. Erre Tadics 2 duplája közé "illetszett" Jovanovics triplával, azaz 7-0-lal felelt a DVTK, Gáspár időt kért. Jó tett, ugyanis Pavlopulu duplája egy Brooks vezette fordítást érő 7-0-s hazai rohamot indított útjára a harmadik negyed derekán. Ekkor a vendégek kértek időt és Tadics újabb közeli kosarával visszaszerezték a vezetést, sőt az addig "láthatatlan" Charles valamint Miklós négy-négy és Jovanovics két jó büntetőjére építve egy 12-2-vel "tízen túli" előnyt szereztek. A szakasz végén Reid büntetőinek és Monroe kosarának köszönhetően 7 pontra csökkent a bajnok előnye.