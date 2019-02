2019-től többen kaphatnak olimpiai járadékot

A januári törvénymódosítás következtében idéntől többen kaphatnak olimpiai járadékot - mondta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a kormany.hu oldalon szombaton megjelent videóban. A magyar gazdaság növekedésének köszönhetően még nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az olimpiai és paralimpiai helyezettek, valamint az őket felkészítő szakemberek - hangsúlyozta.



Mint felidézte, a törvénymódosítással "meg tudjuk anyagilag is még jobban becsüli azokat, akikre mindannyian büszkék vagyunk". Hozzátette, hogy a juttatás az olimpiai bajnokok és érmesek mellett felkészítőikre is kiterjed. Nagy Tímea olimpiai bajnok vívó kiemelte: az a nagyon fontos ebben a törvénymódosításban, hogy nemcsak a bajnokokat, hanem az érmeseket is ugyanúgy megjutalmazzák. Példaként említette, hogy ha valaki például két bronzérmet szerez, "az fölér most már egy aranyéremmel".



Kenéz György olimpiai bajnok vízilabdázó szerint "ez egy nagyon nagy megbecsülés". Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó szerint "2010 óta a magyar történelem egyik legnagyobb sporttámogatási rendszerét kaptuk meg". Kiemelte: ezzel egy olyan biztonságot adtak nekik, amellyel a jövő nemzedékét föl tudják nevelni. "Mi azon leszünk, hogy szolgáljuk a magyar sportot" - tette hozzá. Becsey János paralimpiai bajnok úszó a videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a módosítás eredményeként a parasportolók esetében is szélesebb kör kaphatja meg a járadékot. "Ez mindenkinek alapjaiban változtatja meg az életét" - hangsúlyozta.



A törvénymódosítás eredményeként emelkedett az olimpiai második és harmadik helyezést elért érmesek járadéka: a második helyezett az első helyezett járadékának hetven, a harmadik helyezett pedig az ötven százalékénak megfelelő összeget kapja. Korábban hatvan és negyven százalék volt ez az arány. Emellett az érmesek valamennyi helyezésük után jogosultak a helyezés után járó teljes összegre. Emelkedett az edzői járadék, januártól az érmesek járadékával megegyező összeg, míg korábban annak a fele volt. Labdajátékcsapatoknál és egyéni sportágakban a szövetségi kapitány szintén százszázalékos járadékra jogosult. Januártól jogosulttá váltak az olimpiai járadékra az 1955-től kezdődően paralimpián vagy 1984-től siketlimpián indult érmesek is.