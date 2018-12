15 Castrumos versenyző 21 érmet hozott Várpalotáról

26 sportegyesület 260 nevezője vett részt az idei Palota kupán, ahol a Castrumos fiatalok utoljára mérték össze tudásukat 2018-ban ellenfeleikkel. A verseny azért is jelentős mérföldkőként szerepel a kapuvári karate egyesület sporttörténetében, mivel 6 fiatal nem csak küzdelemben, de formagyakorlatban is érmet szerzett. Pantelics Bence már kétszer állhatott Európa bajnokságon KATA éremmel a dobogón, és most ez az utánpótlás korosztály is igyekszik a fiatal mester nyomdokain járni.Aranyérmesek:Serfőző Lia, Serfőző Zalán, Németh János, Németh Virág, Szücs Hanna, Fandák AjándékEzüstérmesek:Serfőző Hanga és Babos Boglárka 2x (KATA-ban és Küzdelemben is). Dobos Dóra, Szalai Kitti, Kovács Kitti.Bronzérmesek:Kogler Zsófi, Bacsó Márton, Remete Gergő, Dobos BélaKATA-ban bronzérmesek: Németh Virág, Németh János, Kovács Kitti és Fandák Ajándék„Nagyon tetszik a gyerekek sporthoz való hozzáállása. 2018-ban sokan közülük első versenyeiken vettek részt, és az év végére már szépen felküzdötték magukat a dobogóra. Külön örülök ennek a 6 fiatal KATA-s sikerének, akik szorgalmasan készültek a vasárnapi plusz edzéseken. Az évvégén szokás szerint megünnepeljük az Ó esztendő sikereit, és folytatjuk akészülést a 2019-es versenyszezonra, hogy jövőre is büszke lehessen ránk szülővárosunk. – nyilatkozta Sensei Pantelics Péter, a Castrum elnöke.