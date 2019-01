14 góllal kikapott a magyar férfi kézilabda-válogatott Dániától

A magyar férfi kézilabda-válogatott 14 góllal kikapott az olimpiai bajnok Dánia csapatától az Aarhusban rendezett csütörtök esti felkészülési mérkőzésen.



A két csapat negyvenedik alkalommal találkozott egymással, húsz magyar siker és három döntetlen mellett ez volt a 17. dán győzelem.



Eredmény:

Dánia-Magyarország 33-19 (19-10)



a magyar gólszerzők: Lékai 4, Sipos, Juhász, Balogh, Jamali, Bánhidi, Ancsin, Bodó 2-2, Máthé 1



A jövő csütörtökön kezdődő német-dán közös rendezésű világbajnokságra készülő magyarok keretéből Nagy László, Bartucz László, Vilovszki Uros és Faluvégi Rudolf nem játszott a barátságos meccsen. A dánoknál kilenc olimpiai bajnok szerepelt, mert Mikkel Hansen nem lépett pályára.



Csoknyai István szövetségi kapitánynak már a hetedik percben időt kellett kérnie, mert támadásban és védekezésben is óriási különbség volt a csapatok között, a hazaiak 5-0-s sorozattal kezdtek. A helyzet a folytatásban sem változott, Dánia tovább növelte előnyét, Mikler Rolandnak 11 perc elteltével sikerült először védenie (8-1), mert a védők alig-alig segítettek neki.



A 24. percben a skandinávok 94 százalékos lövéshatékonysággal büszkélkedhettek, a magyaroknál ugyanez a mutató mindössze 44 százalék volt. Az óriási fölényben lévő dánok a szünetben már kilenc góllal vezettek.



A második felvonás elején 3-0-s szériát produkáltak a magyarok, de ezt követően ismét sokat hibáztak, gyakran tompának és tanácstalannak tűntek, pontatlanul és ellenfelüknél lassabban kézilabdáztak. A találkozó hajrájában megszakítás nélkül hat gólt kaptak, így nem kerülhették el a vártnál is súlyosabb vereséget.



A dánok legeredményesebb játékosa Nikolaj Markussen volt hat góllal, Rasmus Lauge Schmidt és Nikolaj Öris Nielsen öt-öt alkalommal volt eredményes, a mezőny legjobbjának pedig Jannick Green kapus bizonyult.



Csoknyai István szövetség kapitány a lefújás után elismerte, hogy együttese az első félidőben kimondottan rosszul védekezett, és szinte minden dán támadásból gólt kapott.



"Hibátlanul játszottak, mi pedig gyengén. Fáradtabbak voltunk, a hazai pályán játszó dánok pedig frissek. Védekezésben és támadásban is kerestük a saját arcunkat. Volt egy jobb húsz percünk a szünet után, de a végjáték is a riválisnak sikerült jobban" - tette hozzá.



Az edző elárulta, védekezésben és támadásban is sok felállást kipróbáltak, és úgy fogalmazott, a világbajnokság rajtjáig előrébb kell lépniük, frissebbé kell válniuk.



A két együttes vasárnap 16.10-től Odensében ismét megmérkőzik egymással. A világbajnokságon a magyar válogatott sorrendben Argentínával, Angolával, Katarral, Egyiptommal és az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A világbajnokság győztese kijut a 2020-as, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.