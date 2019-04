115 éves az ETO - A Jubileumi Családi Nap sztárvendége: Freddie!

Nagy örömünkre szolgál, hogy elmondhatjuk, a Jubileumi Családi Napon vendégül láthatjuk Freddiet, aki klubunk legendájának, Fehérvári Alfrédnak az unokája.



Gyerekkorában Freddie maga is játszott az ETO utánpótlás csapataiban, szívesen emlékszik vissza az itt eltöltött időre.



2019-et a klub a Gyerekek Évének nyilvánította, Freddie pedig boldogan elvállalta a rendezvényen a Gyerekek Védnöke tisztséget. Az énekes-műsorvezető részt vesz az iskolás rajzpályázat díjátadó ünnepségén, a mérkőzés előtt pedig elénekli az eredeti, klasszikus ETO himnuszt a pályán 15 kiválasztott kisdiákkal.



Freddie a mérkőzés szünetében a nyugati lelátó 2. emeletén, az ETO Junior Szurkolói Klubban várja a gyerekeket és minden érdeklődőt!



Freddie a családi nappal kapcsolatban elmondta, nagyon örül, hogy hazajöhet, és megtiszteltetés számára az ETO meghívása. „Most az ember mondhatná, hogy a nagypapám miatt ez egyértelmű, hogy persze, engem hívnak, de ez egyáltalán nem így van szerintem, főleg annak tekintetében, hogy én mégsem sportolóként folytattam. Nagyon jól esik, hogyha időről időre ilyen remek programokkal kapcsolatban rám is gondolnak, és nagy öröm, hogy hazamehetek. – mondta Freddie. - 115 év az nem semmi, az ember így nézegeti a top ligákat, és kevés idősebb klub létezik, mint a hazaiak, és a Győri ETO ezek között is rangidősnek számít az 1904-es alapításával. Én már nagyon várom a májust, nagyon kíváncsi vagyok a rendezvényre, és tényleg, csak ismételni tudom magam, nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetek és hazamehetek!



A 115 éves évforduló alkalmából 13+1-es klasszikus totó játékkal készülünk az iskolás gyerekeknek, amit a következő héten juttatunk el a győri iskoláknak. A totót helyesen kitöltő diákok közül 15 főt sorsolunk ki, akik Freddievel közösen nézhetik a mérkőzést a Fehérvári Alfréd VIP páholyból, ahol sok finomság is várja a győzteseket. A totó kizárólag 10-16 év közötti gyerekeknek szól, a játékszabályokat és a kérdéssort a jövő héten publikáljuk.



A Jubileumi Családi Napon május 19-én 12 órától a Stadion kapui mindenki előtt nyitva állnak, utánpótlás minitornával, öregfiúk gálameccsekkel, ingyenes gyerekprogramokkal várjuk a kilátogató ETO szimpatizánsokat!

A mérkőzés megtekintése a programokhoz hasonlóan ingyenes!



Forrás: eto.hu