Rajczi Beton-Fertőszentmiklós–Abda-VVFK Bau 1–1 (1–1)

Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Varga D.

Fertőszentmiklós: Simon Cs. – Németh B., Járfás (Nagy M.), Bognár-Barzsó, Csányi (Novacek), Németh P., Kakuk (Farkas B.), Csikai (Fodróczy), Orbán, Kirják Golnerits (Halász G.). Megbízott edző: Finta Zoltán.

Abda: Burányi – Tóth K., Lányi, Winkler, Kerékgyártó, Maidics (Simon), Peczár, Jász, Wágenhoffer, Kovács B. (Tóth E.), Balogh L. Edző: Tóthpál Gábor.

Gsz.: Németh P., ill. Kerékgyártó.

Jól kezdték a találkozót a hazaiak és egy kisebb hullámvölgyet leszámítva végig irányították a mérkőzést, azonban számos helyzetet kihagytak, így elmaradt a megérdemelt hazai győzelem.

Jók: mindenki, ill. Burányi, Kerékgyártó, Maidics.

Finta Zoltán: – A meccs képe alapján rászolgáltunk volna a három pontra, sajnos több nagy helyzetet sem tudtunk értékesíteni, de azon dolgozunk tovább, hogy ezeket a jövőben gólra váltsuk. Jobbulást kívánunk az edzőnknek, Rozmán Lászlónak, várjuk vissza.

Tóthpál Gábor: – Küzdelmes mérkőzés volt, jelen helyzetünkben örülünk a pontszerzésnek. Több a mérkőzésben nem volt.

Tóth István



Intretech-Kapuvár–Üstökös FC Bácsa 0–0

Kapuvár, 200 néző. V.: Köves.

Kapuvár: Dénes – Árki (Schillinger D.), Szűcs A., Kalmár D. (Molnár M.), Matetits, Winkler, Varga T., Kelemen M., Purt, Sárándi (Horváth K.), Baranyai (Kapui). Edző: Varga Péter.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Halász M., Gelencsér, Tankovics (Reizinger), Rigó, Serfőző (Dobai), Horváth Á., Bella, Szabó K. (Horváth N.), Bauer. Edző: Germán Ferenc.

Két vitatható, tizenegyesgyanús eset mellett a hazai csapat a jól szervezett vendégeknek nem tudott gólt lőni.

Jók: Sárándi, Varga T., Kelemen M., ill. az egész csapat.

Varga Péter: – Az első félidőben jól játszottunk, több lehetőségünk is adódott a gólszerzésre. A másodikban csak meddő mezőnyfölényünk volt, ami nem volt elég arra, hogy feltörjük a Bácsa védelmét.

Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak a teljesítményéhez. Azt már jól kifejlesztettük, hogyan rontsuk el az ellenfél játékát, a következő mérkőzésekben játékminőségben is javulnunk kell. Sok sikert a hazai csapatnak.

Varga József



Győrújfalu–Koroncó 0–5 (0–4)

Győrújfalu, 120 néző. V.: Krasznai.

Győrújfalu: Tréger – Varga M., Szekeres K., Farkas T., Pusztai G. – Kutich (Varga S.), Kovács D., Bartalos (Dittrich), Takács J. (Farkas P.), Nagy M., Kovács M. (Tóth H.). Megbízott edző: Szekeres Krisztián.

Koroncó: Kokas – Görcs (Nagy B.), Molnár M., Présinger, Lampert, Fekete M., Csete, Nagy P., Vörös Torma (Horváth D.), Szabó Zs. (Sipőcz), Veller (Orbán). Edző: Makkos Tamás.

Gsz.: Veller (2), Szabó Zs, Vörös-Torma, Orbán.

A vártnak megfelelően a vendégek ragadták magukhoz a játék irányítását, de szűk negyedóráig jól tartotta magát a hazai védelem. Az első gól után érvényesült a vendégek fölénye és rutinja.

Jók: Nagy M., Kovács D., Varga M., ill. Lampert, Csete, Nagy P., Veller.

Szekeres Krisztián: – Megpróbáltuk felvenni a versenyt az éllovassal, de a jelenlegi erőnkből ennyire futotta.

Makkos Tamás: – Helyzeteink töredékét használtuk ki, de így is megérdemelten nyertünk.

Lapincs Attila



Mezőörs–DAC Nádorváros 2–1 (1–1)

Mezőörs, 100 néző.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kerékgyártó, Szántó, Tóth L., Zámbó, Kreicz, Gergely, Végh T., Molnár T., Papp Sz. Edző: Bohner Roland.

DAC: Kiss A. – Vadász V., Bata, Lengyel, Széles, Peisser, Bessenyei, Virág, Madarász (Rajky), Póczik, Németh B. (Vaganjan). Edző: Mayer János.

Gsz.: Papp Sz., Vári, ill. Peisser.

A második félidőben a hazai csapat még jobban beszorította a vendégeket, aminek következtében rengeteg helyzetet dolgozott ki, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: Vári, Kerékgyártó, Tóth L., ill. Kiss A., Peisser.

Bohner Roland: – A rengeteg kimaradt helyzet miatt bosszús vagyok, de végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, megérdemelten nyertünk hazai pályán. Készülünk a jövő heti Koroncó elleni találkozóra.

Mayer János: – Méltó ellenfele voltunk az egyik bajnokesélyesnek, sajnálom, hogy elmaradt a pontszerzésünk, ezzel együtt gratulálok a hazaiaknak.



Credobus Tehetségközpont–Csorna 0–8 (0–4)

Mosonmagyaróvár, 100 néző. V.: Szántó M.

Credobus Tehetségközpont: Hilmer – Baróti, Kocsis G., Torma (Nagy K.), Fekete D. (Herczeg), Ocskay (Mogyorósi), Smeringa, Gera (Kovács), Mayer J., Gaál-Horváth K., Csóka. Edző: Borbély Attila.

Csorna: Kantó Zs. – Ignácz, Molnár M. (Ladjánszki), Szabó Z., Nagy K., Szőke (Nagy Á.), Kovács P., Füzi, Tóth A., Németh B. (Horváth N.), Márton (Meleg). Edző: Torma Tamás.

Gsz.: Németh B. (3), Márton (2), Szabó Z., Füzi, Nagy K.

Nyolc gólt rúgva magabiztos győzelmet aratott a Csorna a lelkes mosonmagyar­óvári csapat ellen.

Borbély Attila: – Az elmúlt fordulókban ugyan kaptunk kisiskolás gólokat, de azért igyekeztünk szervezettek maradni. Sürgősen meg kell találnom az okát, hogy ezúttal miért voltunk ennyire szervezetlenek, és hogy mit ronthattam el a héten, mert ez vállalhatatlan volt. A Csornának gratulálok, bízom benne, hogy tavasszal képesek leszünk egyenrangú ellenfelek lenni a visszavágón.

Torma Tamás: – Bátor és kombinatív játék jellemezte csapatunkat a kilencven perc során, mely eredményességgel is párosult egy nagyon jó csapat ellen. Sok sikert kívánok a vendéglátóinknak.

Baracskai Ádám



Lavill-Ménfőcsanak–Vitnyéd 0–3 (0–3)

Ménfőcsanak, 170 néző. V.: Péter G.

Ménfőcsanak: Varga R. – Béres, Korsós, Puskás (Kelemen M.), Németh M., Buruzs, Fekete Sz. (Fésüs), Kovács P., Vajda, Bergendi, Nagy L. (Horváth A.). Edző: Nemes Ferenc.

Vitnyéd: Germán – Kleizer (Detrik), Németh M. (Varga G.), Hécz, Papp R., Eckhardt, Szalai A. (Németh K.), Pankotai, Horváth A., Simon (Sulyok), Kovács A. (Szakács M.). Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Németh M., Szalai A., Kleizer.

Már az első félidőben két pontrúgásból és egy félpályáról a hálóba ívelt labdával háromgólos előnyt szerzett a vendégcsapat. Jók: Németh M., ill. Kleizer, Hécz, Eckhardt, Szalai, Pankotai.

Nemes Ferenc: – A gödörből csak akarattal és szívvel lehet kimászni. Nincs más út, ezt kell megértenünk.

Kiss Ákos: – Megérdemelt vendégsiker született. Három pontért jöttünk, amit zseniális megoldásokkal el is vittünk.

Kocsis-Katona Imre



Davita-Food-Gönyű–Győrszentiván 3–1 (0–1)

Gönyű, 200 néző. V.: Fehér V.

Gönyű: Boros – Végh P., Kovács K., Balog, Prácser (Varga P.), Koncsag (Fodor), Varga Cs. (Puter), Tarcsa, Siska (Altrichter), Bodó, Varga Zs. Edző: Balog Zoltán.

Győrszentiván: Szabó K. – Farkas B., Sáhó, Imre, Horváth B., Böcz (Nagy D.), Kovács L. (Kenyeres), Tóth R., Bieder (Csemez), Kiss B., Gombos (Bedők). Edző: Kovács Zsolt.

Gsz.: Varga Zs., Siska, Puter, ill. Böcz.

A jobban játszó és kapura veszélyesebb hazaiak, ha kissé nehézkesen is, de megérdemelt győzelmet arattak.

Jók: Siska, Tarcsa, Végh, ill. Farkas B., Horváth B., Tóth R.

Balog Zoltán: – Jól kezdtünk, több helyzetünk is volt, de sajnos negyedóra után belealudtunk a mérkőzésbe. A második félidőben aztán felőröltük az ellenfelünket.

Kovács Zsolt: – Ha a hitünk megmarad, akkor eljön az az idő, amikor ilyen rangadók után győztesen hagyjuk el a pályát. Büszke vagyok a fiatal csapatomra.

Vígh Tibor



A bajnokság állása

1. Koroncó 12 10 2 0 46 – 10 32 2. Mezőörs 11 9 1 1 36 – 10 28 3. Kapuvár 12 8 2 2 27 – 10 26 4. Csorna 12 8 1 3 43 – 12 25 5. Győrújbarát 11 8 0 3 26 – 15 24 6. Vitnyéd 12 6 3 3 24 – 17 21 7. Hegykő 11 6 2 3 19 – 19 20 8. Gönyű 12 6 0 6 16 – 27 18 9. Abda 11 4 2 5 19 – 16 14 10. DAC 12 4 1 7 20 – 23 13 11. Bácsa 11 3 4 4 19 – 17 13 12. Ménfőcsanak 12 4 0 8 19 – 26 12 13. F.-szentmiklós 11 2 4 5 11 – 20 10 14. M.-óvár II 12 1 1 10 12 – 37 4 15. Győrszentiván 12 1 1 10 8 – 44 4 16. Győrújfalu 12 1 0 11 9 – 51 3