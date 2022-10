"Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hiszen az otthonom lett a város, ahol felnőtt, profi kézilabdázó lettem – nyilatkozta Hajtai Vanessza a klub honlapján. – Szeretném megköszönni a szurkolóknak azt a rengeteg szeretetet, amit tőlük kaptam, az edzőimnek pedig a sok munkát, amivel engem segítettek. Most azonban adódott egy olyan lehetőség egy másik csapatban, amit meg akarok ragadni, hogy kicsit visszatérjek önmagamhoz. Úgy érzem, több van bennem, sokat szeretnék játszani, ehhez most környezetváltozásra van szükségem. Nagyon jólesett, hogy a klub próbált marasztalni, de én most a megérzésemre hallgatok, ami azt súgja, váltanom kell. Jelenleg három balszélsője van a klubnak, de a versenyhelyzetet én elfogadtam, nem ezért megyek el. Huszonhét évesen inkább az új feladat, a kihívás vonz, annak szeretnék megfelelni. Továbbra is a magyar élvonalban kézilabdázom, de nyilvánosan még nem jelenthetem be az új klubomat. A sportolói karrierem, az életem meghatározó időszakát töltöttem Mosonmagyaróváron, amire mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni. Sok szép sikerben, élményben volt részem, tehát valóban fáj elbúcsúzni. A szurkolóknak azonban azt üzenem, hogy továbbra is szívvel-lélekkel támogassák a csapatot, mert akkor azt nem érheti semmi baj."

Információink szerint a játékos a Békéscsabában folytatja pályafutását.