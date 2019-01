Világörökséget bemutató központot alakítanak ki

​Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere elmondta: Kétszázötven négyzetméteren alakítják ki a világörökségi látogatóközpontot. Fotó: G. M.

A sikeres közbeszerzési eljárást követően idén folytatódhat a Széchényi-kastély rehabilitálása. Megtörtént a műemlék északi szárnyának felső szintjén a munkaterület átadása.– Ezzel a lépéssel útjára indult gróf Széchényi Ferenc – Széchenyi István apja – kastélya felújításának negyedik üteme – közölte Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere. – A mostani munkálatok hatvanmillió forintos kormánytámogatása lehetővé teszi, hogy létrehozzuk a Fertő-táj Világörökség Látogatóközpontját a kastély északi szárnyának felső szintjén. A kétszázötven négyzetméteres alapterületű kiállítótérben az irodák, kiszolgálóhelyiségek mellett – az elképzelések szerint – kutatóbázis is létesül, a Soproni Egyetemmel együttműködve a Fertő-táj építészete, tájstruktúrája, településfejlesztése témakörében. A beruházás a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa gesztorságával zajlik, s részét képezi „A világörökség ékkövei", 406 millió forintos, hat települést érintő sikeres pályázatnak. A tervek szerint a világörökségi látogatóközpontot a nyár végén adhatják át.A korábbi ütemek során a Széchényi-kastélyon komplett tetőcserét végeztek, s a LEADER-központ irodái is helyet kaptak az ódon falak között. Az északi szárny alsó részén közösségi teret alakítottak ki, ahol kiállításokat, koncerteket, más társasági összejöveteleket rendezhetnek. Ezúttal pedig már a felső szint hasznosul. Mivel a kastély belső udvara építési területté válik, az idei „Az öröm útja" című misztériumjátékot is más helyszínen fogják előadni nyáron.