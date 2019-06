Viharos szél ide, hullámok oda - Tomi legyőzte a Fertő tavat - fotók

"A hőségtől tartottam. Néhány éve a Velencei-tóban úsztam kánikulában, akkor megviselt a meleg. Meglepett, hogy jó idő volt a Fertőben. A 25 fokos vízhőmérséklet kellemes strandolásokat idézett" - kezdte Patkás Tamás.A győri paraúszó a "sérülten is sportosan" kampány részeként két éve a folyók városátmeg, akkor úszott a Rába és a Mosoni-Duna győri szakaszán. Tavaly Kunszigettől Győrig 14 km-en átle a folyót. Mindhárom úszást a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete támogatta.Tomi Rocky szombaton a fertőrákosi kikötőből indult, végül 2 óra 28 perc alatt 3105 métert tett meg a Fertőben. "Csalókák a számok. Egyrészt 4 km-nél hosszabb úszást terveztem, de a digitális térkép pontatlan volt. Az utolsó 1 km-en olyan széllel szemben kellett küzdenem, amit korábban nem tapasztaltam. A szél miatt intenzívek voltak a hullámok. Akadtak pillanatok, amikor úgy éreztem: kötéllel húzzák előlem a BO-szigetet" - mondta a győri mozgáskorlátozott sportoló.Tomit nem úgy ismerjük, mint aki bármit feladna. Most is célba ért, ami nem volt más, mint a Fertő BO pontja. A mesterséges sziget egykoron Európa megosztottságát jelképezte, napjainkban szerencsére az összetartozás jelképe."Harminc éve omlott össze a vasfüggöny, a történelmi esemény előtt is tisztelegni akartam az úszásommal. Emlékszem, milyen volt a nyolcvanas években Mosonmagyaróvárra vonatozni úgy, hogy közben rendőrök, határőrök faggattak mindenkit az útjáról" - hallottuk Tomitól."Az úszás fő célja most is volt, hogy nem kell elbújni az emberek elől, mert valaki baleset vagy betegség következtében elveszíti testrészét, végtagját. Remélem, sikerült erőt, önbizalmat adnom ezekkel az akciókkal a sorstársaknak. Innen is üzenem nekik: ne szégyelljétek magatokat! Mi is ugyanolyan értékes emberek vagyunk, mint az épek" - búcsúzott a győri paraúszó.