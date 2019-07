Vasutasnap Sopronban - Tovább erősítik a vasút és a Volán-társaságok együttműködését - fotók

– A kormány célja, hogy a vasút a maga lehetőségeivel hozzájáruljon a hazai ipar és a nemzetközi kereskedelem fejlődéséhez, versenyképességünk növeléséhez. Kedvező földrajzi fekvésünk kiváló tranzitútvonalat biztosít Kelet és Nyugat, Észak és Dél között – jelentette ki Mosóczi László, a szakminisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a központi vasutasnapi rendezvényen. – A személy- és teherfuvarozás fejlesztésében a GYSEV megbízható partnere a kormányzatnak, amely 2023-ig a magyar vasút modernizálására 1700 milliárd forintot szán.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója a dicséretek ellenére úgy fogalmazott, egyáltalán nem dőlhetnek hátra, további tervek várnak megvalósításra. Felújítják például a Rajka és Hegyeshalom közötti vonalat, és a szombathelyi állomást is korszerűsítik. A Sopron-Győr vasútvonal kétvágányosításának gondolatával is foglalkoznak a szakemberek. A beruházásnak azonban egyelőre még nincs kezdési időpontja.



A vasutasnapon Savanyu Gergely színművész a GYSEV főmozdonyvezetőjének, Dani Szabolcsnak a „12 füstös ember„ című sztorikönyvéből olvasott fel nagy tetszést aratott részleteket. Az ünnepségen kitüntetések, elismerések átadására is sor került.



– A vasúttársaságnál az elmúlt időszakban is egymást érték a beruházások, amelyek gyarapították a vagyonát. Mindehhez azonban lelkiismeretes munkavállalók áldozatos és dicséretes munkájára is szükség volt – mondta köszöntőjében Pafféri Zoltán, a Miniszterelnöki Kormányiroda társasági portfólióért felelős helyettes államtitkára. A GYSEV elnöke, Dávid Ilona – aki a Volán-busz vezérigazgatója is egyben – egyebek mellett a közösségi közlekedési ágak fokozott együttműködésében látja a szolgáltatás színvonalának lehetséges emelését. Így például a vasúti és a Volán-menetrendek nagyfokú összehangolásában, a kombinált menetjegyek kiterjedtebb alkalmazásában.