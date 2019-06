Vastapssal köszöntötték a kitüntetett tűzoltót Hegykőn - fotók

Pünkösd hétvégéjén, Hegykőn tartották a soproni körzethez tartozó önkéntes tűzoltók versenyét és aznap ünnepelték a Hegykői Önkéntes Tűzoltók megalakulásuknak a 130 éves évfordulóját. A település tűzoltó szertáránál ünnepséggel kezdődött a rendezvény, ahonnét zenés felvonulással vonulták át a résztvevők a versenynek helyt adó sportpályára. A megnyitó ünnepségén a hegykői tűzoltó egyesület 130 éves fennállása alkalmából kopjafa avatásra is sor került, valamint a jubileum alkalmából Sári Ákos, tűzoltó alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese és Molnár Sándor, tűzoltó ezredes, kirendeltség-vezető emléklapokat adott át az egyesület tagjai részére.

Ezen a rendezvényen került sor Szemerits Gyula felköszöntésére , aki május 4-én Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet vehetett át a Magyar Tűzoltó Szövetség ünnepségén.

a tűzoltósággal már az elemi iskolában kapcsolatba került, 1965-ben ahol is tűzoltó szakkörös lett. 1968-tól ifjúsági tűzoltóként vett részt a tűzoltómunkákban. 1979-ben Győrben 2 éves képzés alatt letette a középfokú tűzvédelmi vizsgát.1990-ben az ÖTE Hegykő parancsnoka.Parancsnoksága ideje alatt toborozta és szervezte meg a felnőtt férfi, és ifjúsági fiú CTIF csapatot. Saját finanszírozásából - mivel az akkori éves támogatás ezt nem tette lehetővé - többször vettek részt országrészi, és megyei versenyeken. 2003-ban Tatabányán, ahol is a férfi felnőtt, valamint az ifjúsági fiú csapat is első lett. Az ifjúsági fiú csapattal 3-szor voltak országos, egy alkalommal pedig Ausztirában versenyen: 2004-ben Székesfehérváron, 2005-ben Zalaegerszegen és Ausztriában Rohrbrunn ahol is Ezüst és Bronz fokozatot kaptak.Vezetésével, három alkalommal első fokú körzeti versenyt, egy alkalommal pedig megyei CTIF versenyt rendeztek meg Hegykőn.Nagy figyelmet fordított a nevelésre, így minden tűzoltót elküldött a 40 órás tanfolyamra. A ’90 évek második felében akkor elterjedő elektronikus segélyhívó („csipogó") rendszeres riasztást – szintén saját finanszírozásból- bővítette, fejlesztette. A képzett tűzoltóknak a rendszernek köszönhetően, egyre több alkalommal számíthattak az egyesület segítségére.2002-ben Hegykő Község önkormányzati képviselő testületébe választották, ahol képviselte egyesületünk érdekeit és az akkor alpolgármesterrel elérte, hogy az addigi támogatást jelentős mértékben megemeljék. 2004-ben az ÖTE tagjaival együtt gyűjtést szerveztek, házról házra járva, aminek eredménye kép sikerült egy STEYR 590-es típusú tűzoltó gépjárművet vásárolni. Így Sopron járást tekintve Hegykőnek lett először 2000 liter víz szállítására alkalmas fecskendője, ami korszakváltást jelentett az ÖTE életében.Az állományba eltöltött 46 év alatt több száz tűzoltásnál műszaki mentésnél vett részt, de csak hogy pár nagyobbat említsek: 1990-2000-es évekig szinte folyamatos Fertő tavi nádtüzek, Soproni gyertyaraktári tűzeset, Soproni erdőtűz. 2013-ban a Dunai árvízi védekezésen töltött 2 napot, 2015. júliusban a viharkárok felszámolásánál szintén 2 napot, 2017. júniusi Fertő tavi cölöpházak oltásánál, augusztusi viharkároknál ismételten 2 napig állt helyt a kárfelszámolásnál.1972-től folyamatosan aktív vonulós tűzoltó, 2018-tól pedig az önállóan beavatkozó állományunkat erősíti!2016-2018 között aktívan vette ki részét az új szertár építésénél.2016-tól az akkor megalakult gyermek tűzoltó csapat elméleti és gyakorlati oktatásain folyamatosan részt vesz és adja át ismereteit, tudását.2016-tól az ÖTE Hegykő Felügyelő bizottság tagja.Szemerits Gyula meghatározó szerepet tölt be a közösségi életben is. Bármilyen rendezvény, esemény van Hegykőn, elsők közt veszi ki a szerepét. Segít a májusfaállításnál, részt vesz a Tízforrás fesztivál biztosításánál, az óvodások és iskolásoknak szervez tűzoltóbemutatókat, képviseli egyesületünket az ünnepi koszorúzásokon.