Megvédte címét a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola csapata. A tavalyi siker után idén is ők nyerték a Schnitta Sámuel Országos Szakmai Emlékverseny regionális versenyét. Tavaly az országos döntőben is ők voltak a legjobbak, így lehet ez idén is.