Új pszichiátriai rehabilitációs részleg működik a Soproni Gyógyközpontban

Az addiktológiai részlegen már most betelt a létszám. Az osztályon hat főállású és két részmunkaidős szakorvos, négy rezidens, hat szakpszichológus és három addiktológus konzulens, valamint ötvenfős ápolószemélyzet dolgozik.



– A pszichiátriai betegségek világszerte növekvő tendenciát mutatnak. Így van ez nálunk is, ezért régóta szerettünk volna külön addiktológiai részleget kialakítani – mondja dr. Payer Erzsébet, a pszichiátriai osztály vezetője.

A szabályok szigorúak - mutatja az órára lebontott napirendet dr. Payer Erzsébet. Fotó: Magasi – Tavaly év végén a kórház menedzsmentje felajánlotta, hogy átcsoportosít számunkra ötven rehabilitációs ágyat és megkapjuk a régi belgyógyászat épületét is. Elkezdődött a szervezés, az épület rendbetétele és áprilistól tíz férőhellyel beindítottuk a gyermek- és ifjúsági, tizenhattal az addiktológiai rehabilitációs részleget. A maradék huszonnégy hellyel a gerontológiai pszichiátriára specializálódtunk. Ez utóbbi helyre azok a demenciával küzdő időskorúak kerülhetnek, akiknél foglalkoztatással késleltetni tudjuk a betegség romlását – teszi hozzá dr. Payer Erzsébet főorvos.



– Nagy örömömre van egy gyermekpszichiátriai szakvizsgával rendelkező kollégánk, és látva a fejlődést, valamint a lelkesedésünket, egy másik kolléga is visszatért hozzánk – újságolja dr. Payer Erzsébet most már megkönnyebbülve, hiszen a szervezés és a régi épület felújítása miatt kemény hónapok állnak mögöttük.

– A fiatalok súlyos depresszió­val, testkép- és viselkedési zavarokkal kerülnek hozzánk, valamint előfordulnak drogproblémák is. Az addiktológiai részleg működését úgynevezett Minnesota-modell szerint kezdtük meg. Ez egy bentlakásos, négy hónapos, önkéntes alapon működő terápiás program. A betegek vállalják, hogy ez idő alatt szigorú szabályok mellett, folyamatos tanulással megpróbálják átalakítani életmódjukat. Alkohol, drog, gyógyszer és játékszenvedély. Ezek a leggyakoribb problémák. Az eredményhez komoly elhatározás kell, mert a szabályok szigorúak. Kora reggeltől késő estig folyamatos az elfoglaltság, csoport- és egyéni terápiák vannak. Fontos, hogy felépülésben lévő önkéntesekkel is találkozzanak a páciensek, ezért kijárnak a városban működő önsegítő csoportok foglalkozásaira – magyarázza a főorvos, miközben azt is megtudjuk tőle, hogy mostanra gyakorlatilag betelt a létszám, a jelentkezők sorban állnak az ország minden részéről. A többség azért soproni, de érkeztek betegek Győrből és Budapestről is. A kezelések ingyenesek, azokat a társadalombiztosítás finanszírozza. Lemorzsolódás persze mindig van.

– Volt, aki pár hét után feladta, mert nem tudott megfelelni a vállalásának, és olyan is előfordult, hogy mi tanácsoltunk el valakit, mert nem volt együttműködő – mondja végezetül dr. Payer Erzsébet, hozzátéve, hogy ezzel együtt optimista. Úgy véli, Sopron megnövekedett lakosságának is meg tudnak felelni. Óriási eredmény, hogy a betegnek nem kell kétszáz kilométert utazni a magas színvonalú ellátásért, és ez a családtagoknak is nagy könnyebbség.