Új kinevezések a Soproni Egyetemen

Dr. Varga László Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar eddigi dékánja sikeres pályázatának köszönhetően folytathatja vezetői tevékenységét, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon pedig dr. Czeglédy Tamás kinevezésével új dékán kezdhette meg munkáját. A kinevezéseket prof. dr. Náhlik András rektor adta át.

Dr. Czeglédy Tamás Dr. Varga László 2024. június 30-ig folytathatja dékáni munkáját. A kar újraválasztott dékánja két évtizedig dolgozott a közoktatásban, tizenöt éve oktató a Soproni Egyetemen. Szakmai életútját 2016-ban Apáczai-díjjal ismerték el. Dékáni programjának egyik fő célja, hogy a kar a tudomány és oktatás gyakorlásának, gyarapításának jó műhelye maradhasson. A régi-új vezető emberléptékű, reális és elérhető célokat kitűző programot hirdet, miszerint az emberi tényező álljon a karon mindenekfelett. A mindennapok legfontosabb építőkockája legyen a napi siker, az átélt öröm és elégedettség, inspiráló környezet, kiszámíthatóság és a biztonságot hozó jövőkép.

Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docenst július 1-jétől öt évre bízták meg a kar dékáni teendőinek ellátásával. Immár tizennyolc éve a Soproni Egyetem oktatója. Kinevezését megelőzően a Lámfalussy-kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi posztját töltötte be már a második ciklusban. Prof. dr. Fábián Attila felkérése alapján kezdte meg munkáját a nemzetközi feladatok ellátásával. A Soproni Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának elnöki funkcióját 2013-tól dékáni kinevezéséig töltötte be. A SMAFC NB I-es kosárlabda-csapatának korábbi játékosaként vállalta az egyetemi sport­egyesület tanárelnöki teendőit. Dékáni programjában hangsúlyozta a nemzetköziesítés égető szükségességét, mely folyamatot dékánként is tovább felügyel és irányít. A kar angol és német nyelvű oktatási programjai és együttműködései mellett további idegen nyelvű képzések indítását szorgalmazza, melyekre már most is a világ minden részéről érkeznek hallgatók. Dékáni programjában hangsúlyozta, hogy a kollégák tudatos munkájára, lojalitására és morális építkezésére alapozza a közös jövőt.