Új kerékpárút Fertőd és Fertőendréd között

A szalagátvágás után a helyi iskolások avatták fel az új bicikliutat. Fotó: N. M.

Új kerékpárúttal bővült a Fertő-táj, a Fertőd és Fertőendréd közötti közel két kilométeres szakaszt tegnap ünnepélyesen is a közlekedők birtokába adták.– A közút mentén részben belterületen, de nagyobbrészt külterületen megépült új kerékpárút a Fertő tó körüli kerékpárút-hálózattal is összeköttetést biztosít. Abszolút biztonságos – hangsúlyozta köszöntő beszédében Bognár Zoltán, Fertőd polgármestere. Az Európai Unió százszázalékos támogatásával megvalósult beruházásnak már tervezőasztalon van a folytatása is – árulta el a polgármester –, szeretnének egy csillagtúraközpontot létesíteni a kerékpárosoknak Fertődön.– Fertőendrédről sokan járnak át kerékpárral dolgozni vagy iskolába, számukra a biztonságot jelenti ez az út. Most az Iskola utcáig tart, de szeretnénk továbbépíteni, s összekötni a Rábaközt a Fertő-tájjal – tette hozzá Horváth Attiláné, Fertőendréd polgármestere. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, milyen pozitív hozadékai vannak egy kerékpárútnak: gazdaságélénkítő, turisztikai vonzerőt jelentő, klímabarát, az egészséges életmód irányába ható. Barcza Attila országgyűlési képviselő pedig azt jelentette be, hogy egy, a turisztikai térség számára rendelkezésre álló kilencszázmillió forintos támogatás részeként kerékpáros-pihenőhelyeket építenek a környék forgalmas bicikliútjai mentén. A fertődi temető mellett pedig harmincötmillió forintból létesül egy olyan vizesblokk, amit a sírkert látogatói és a kerékpárúton gurulók egyaránt használhatnak majd.– Újabb és újabb beruházásokat adhatunk át, amelyeknek a helyiek a legnagyobb nyertesei – zárta az ünnepi beszédek sorát Gyopáros Alpár kormánybiztos. A kerékpárút ekkor még le volt zárva a nemzeti színű szalaggal, az ollók a Babos József Térségi Általános Iskola diákjainak műsora, illetve a kerékpárút felszentelése után kerültek elő. De ahogy szabaddá vált az út, az első biciklisek – a helyi iskolások – máris boldogan vették birtokukba.