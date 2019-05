Ugrott az egyiptomi út - Még 61 ezer forintot kellett volna fizetnie a soproni nyugdíjasnak

Ismerőseim nemrég Egyiptomban jártak. Kedvet kaptam én is, hogy repülőre üljek, s ellátogassak abba a szép országba

Sipos János az egyiptomi úttal kapcsolatos papírokkal. Azt hitte, minden rendben van. Fotó: Magasi

– kezdte történetét Sipos János nyugdíjas, aki pár éve özvegy. – Egy soproni utazási irodában idén áprilisban be is fizettem az egész út árát, 142 ezer forintot. Pár napra rá felhívtak telefonon, s közölték: fizessek még 61 ezer forintot. A miértre azt válaszolták, hogy egy budapesti utazási irodával állnak partnerségben, az ő útjukat értékesítik. Nem ők, hanem a budapestiek tehetnek róla, hogy ez így alakult.Sipos János nagyon felháborodott az utólagos áremelés miatt. Állítja, a szerződés létrejött közte és az utazási iroda között, amikor befizette a teljes részvételi díjat. A 61 ezer forinttal megemelt díjat nem tudja és nem is akarja kifizetni.Az üggyel kapcsolatban megkerestük az érintett budapesti utazási irodát. A cég képviseletében Bédáné Zákány Szilvia közölte, Sipos Jánosnak valóban volt egy foglalása, de az nem tévesztendő össze a szerződéssel. Ugyanis az utasnak a foglalással egy időben alá kell írnia egy tájékoztatót, amely szerint az utazási szerződés csak akkor jön létre, amikor a megrendelést az iroda visszaigazolja. Kizárólag a munkatársak által visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek. A véglegesítés azért nem történt meg, mert egy technikai rendszerhiba folytán kalkulációs eltérést észleltek. A különbözetet kérték volna ügyfelüktől. Sajnálják, hogy kellemetlenséget okoztak.Sipos János végül visszakérte – és vissza is kapta – az eredetileg befizetett összeget.