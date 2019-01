Tűz Fertőbozon - Több károsult jelentkezett: milliókkal tartozik a soproni ács-állványozó vállalkozó

A kétgyermekes Halvax Juditék könnyűszerkezetes ház létrehozásával bízták meg K. Lajost. Pénzük bánja, hogy csak az alap készült el. Fotó: Magasi

Több feljelentés is történt



A megyei rendőr-főkapitányságtól kapott információ szerint az említett vállalkozóval szemben az elmúlt időszakban a Soproni Rendőrkapitányságra több feljelentés is érkezett. A feljelentésben foglaltakat csalás bűntette miatt indított büntetőeljárásban vizsgálják.

Nagy visszhangot váltott ki a Kisalföld „ Most se pénz, se új tető" című írása . Ebben a fertőbozi Horváth Péterék megdöbbentő történetét részleteztük. A házuk leégett tetőzetének bontásával és újraépítésével megbízott soproni ács-állványozó vállalkozó az építőanyagra átadott komoly összeggel december elejétől elérhetetlenné vált. Az újságcikkre sokan jelezték Horváth Péteréknek, hogy hasonló cipőben járnak, milliókkal tartozik nekik is a vállalkozó.– Mi egy hatvan négyzetméteres, könnyűszerkezetes ház létrehozásával bíztuk meg K. Lajost 2017 augusztusában – fogott történetébe Halvax Judit gyesen lévő, kétgyermekes édesanya.– Szerződéskötéskor azt mondta, előre kéri az építőanyagra a pénzt, mivel nem finanszíroz senkinek előre. Állította, azért nem, mivel egyszer őt is átverték. Hárommillió forintot adtunk át neki. A ház alapját K. Lajos kőműves alvállalkozói megcsinálták, aztán itt el is akadt az építkezés. Ügyvédünk levélben szólította fel az elszámolásra, majd végrehajtást is kezdeményezett a tartozás kiegyenlítésére. Kiderült, nincs lefoglalható vagyona. Utoljára tavaly tavasszal beszéltünk vele. Égre-földre esküdözött, hogy rendezni fogja a hátralékát, viszont a mai napig ennek semmi nyoma nincs.Viktóriáék 2018 augusztusában 130 négyzetméter alapterületű emeletes családi ház generálkivitelezését bízták rá. Tőlük összesen tízmillió forintot vett át K. Lajos anyagra és munkadíjra. A szerződés értelmében 2018. október 25-ig kellett volna elkészülnie a háznak. Ehhez képest pusztán a földszint falai állnak. – Az összes spórolt pénzünk ráment. Amivel tartozik nekünk, az legalább négy-ötmillió forint – mondta a fiatalasszony.A Harkán lakó Oroszfalvi Gábornak harminc éve jó ismerőse K. Lajos. Mint mondta, ő hárommillió forintot adott neki komplett teraszbeépítésre, anyagra és munkadíjra. Ebből semmi nem lett, gyerekkori pajtása meg idővel elérhetetlenné vált. – Ezt soha nem hittem volna róla – mondta keserűen.