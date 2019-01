Tüntetés volt Sopronban - fotók

Körülbelül kétszázötvenen tüntettek szombat délután Sopron Fő terén, ahol civil kezdeményezésre, de a pártok és a Vasas Szakszervezet csatlakozásával szabad Sopront és szabad médiát követeltek. A szervező, Tutunzisz Ákos erdész, szociálpolitikus hangsúlyozta, a városháza előtt felállított színpadon csakis demokraták és csakis a demokrácia érdekében szólalhatnak fel.A szónokok - a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd Magyarországért és az Új Kezdet képviselői mellett a Bécsben élő magyarok küldöttsége is szót kapott. Többek között az egészségügyről, az oktatásról is beszéltek, többször visszatértek a szolidaritás, az összefogás fontosságára és az is gyakran elhangzott, hogy szabad média nélkül nincs demokrácia.A tüntetésen ismertették a soproni ellenzéki pártok közös nyilatkozatát is, amelyben a szabad információhoz való jog, aközszolgálati tájékoztatás fontosságát hangsúlyozzák.