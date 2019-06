Tündérek nyitják az ünnepet Sopronban

Az idei Tündérfesztivállal - ami most először két napos! - indult a Soproni Ünnepi Hetek programsorozata is.



Pataki András, a szervező Pro Kultúra Sopron ügyvezetője felelevenítette, már a harmincas években, Dohnányi Ernő ötlete nyomán szerveztek kulturális rendezvényt Sopronban, ezzel ez az egyik legrégebbi művészeti seregszemle az országban. A gyerekekhez szólva Pataki András kifejezte reményét, hogy amikor a mai manók és tündérkék már felnőttek lesznek, elhozzák saját gyerekeiket a tündérkertbe.



-Ti vagytok a legfontosabbak, mert ti vagytok a jövő. Érezzétek jól magatokat és gyertek el holnap is! - kívánt jó szórakozást a kicsiknek és családjaiknak a megnyitón dr. Fodor Tamás polgármester. A kertet ezek után birtokba vették a mesebeli lények és kacagástól lett hangos a park.