Tovább pörög az ingatlanpiac Sopronban

Az árak magasak és várhatóan azok is maradnak – mondják a piac szakértői és ezt érzik a vásárlók és a bérlők is. Sopronban három- és hatszázezer forint között mozognak a négyzetméterárak, persze ez az átlag, mert kivételt mindig találni. Ami újdonság az ingatlanpiacon, az inkább az, hogy a jó paraméterekkel rendelkező régebbi lakások ára vetekszik az új építésűével, a vásárlónak fontosabb a jó megközelíthetőség, az elhelyezkedés, mint az, hogy ő legyen a falak között az első lakó.

Mit keresnek a vásárlók? Mindent!

A vásárlóknak egyre fontosabb a jó megközelíthetőség, az elhelyezkedés. A lakáspiac a szakértők szerint tovább dübörög. Fotó: Magasi

– összegez tömören Boros Imre ingatlanközvetítő, értékbecslő. Tapasztalata szerint a piac még mindig pörög. Bár az árak már nem száguldanak felfelé hétről hétre, de ha lassabban is, még mindig nőnek. Mindent el lehet adni; a földszinti vizes lakást esetleg hosszabb ideig tart, de előbb-utóbb az is kell valakinek, hiszen az elérhetőbb áron megvásárolható. Közvetítők tapasztalata az is, hogy egyre nagyobb súllyal esik latba a vevők részéről a környezet. Ne legyen ronda a homlokzat, koszos a lépcsőház, elhanyagolt a belső udvar. A lakást fel tudják újítani, a közös tereken viszont nehezebb változtatni.A családi házak árát alapvetően az határozza meg, hogy nagyon kevés már az üres telek, így kevés új ház épülhet. A tehetősek számára továbbra is a Lőverek a közkedvelt, ahol alig van már beépítetlen ingatlan, emiatt nem ritka, hogy lebontják a régi házat, hogy építkezhessenek. Itt nem ritka a hatvanmillió forintos telekár sem, a felső határ pedig a csillagos ég. Van az a réteg, aki a medencés, ősfás, nagy kertes ingatlant keresi, s lehetőleg a szomszéd se lásson át.Az albérletek piaca viszont lelassult, amit az magyaráz, hogy sokan vásároltak befektetési céllal lakást, s bár még mindig van kereslet, a kínálat lett nagyobb. Ehhez képest az árak nem csökkennek: a garzonok 75–120 ezer forint között bérelhetők, a kétszobás lakások 90–130 ezer között mozognak, az új építésűek 120–130 ezerért mennek.A bérlőknek most nagyobb a választék, ugyanakkor válogatnak a tulajdonosok is. A garzont például nem szeretik családnak kiadni, sokan pedig maximálják a beköltözők számát. A legnehezebb pedig azoknak megfelelő albérletet találni, akik állatot tartanak. A főbérlők zöme ugyanis nem tolerálja a négylábúakat.