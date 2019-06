Történeti kertek, kastélyparkok napjai az Eszterháza Központ örökséghelyszínein - mutatjuk a programot

Vannak értékeink, van mire büszkék lennünk, ezért is csatlakozott az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont idén is – immár második alkalommal - a programhoz

Esterházy-kastély, Fertőd

Széchényi-örökség, Nagycenk

Június 7 és 9. között az Eszterháza Központ örökséghelyszínei, –a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi-örökség sajátos barokk-rokokó idéző kastélyparkjaival, kertjeivel –, ezúttal Európa történeti kertjeivel és parkjaival együtt nemzetközi programsorozat keretében mutatják meg különlegességüket és egyediségüket.– mondta el Egresitsné Firtl Katalin ügyvezető.Az Esterházy-kastély parkja és a kapcsolódó táj – Eszterházán a Lés-erdőt is idesorolva – a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotása, s egyben a barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése. Mintegy teljessé teszi látványban és érzetben mindazt az előkelő pompát, amelyet építészeti alkotásként a kastély-együttes, belsőépítészetben a kastélyterek, zenében az itt élt Haydn életműve fémjelez. Igen, a barokk mi vagyunk…, ezt Európának, a világnak is látnia kell - tette hozzá az ügyvezető.- A nagycenki Széchényi-örökség helyszínei szintén várják ez alkalommal az érdeklődőket.A nagycenki Széchenyi-kastély ma 9 hektáron elterülő parkja és természeti környezete is egyedi. Ez előbbi érdekessége, hogy még ma is be tudja mutatni a park alakulásának történetét az egykori ősparktól kezdődően az angolpark alakulásáig. A park változatos élővilága, az őspark fái, a telepített és külhonból hozott korabeli ritkaságok izgalmas felfedezőtúra lehetőségét nyújtják.A kettős, úgynevezett „allée verte" fasort gróf Széchényi Antal és felesége Barkóczy Zsuzsanna 1750-ben ültettette. A 20 méter széles, több mint két kilométer hosszú cenki hársfasort a világörökség védelme alatt áll.címmelszakmai vezetéssel mutatják be az Esterházy-kastély parkjait, kertjeit annak növény- és állatvilágátAz 50 perces túrán a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges az info@eszterhaza.hu e-mail címen 2019. június 7-én, pénteken 17:00 óráig. A csoportlétszám: 20 fő.A túrák jellege miatt kényelmes ruházat és zárt cipő viselete ajánlott.A kastély parkjai egyébként meg minden nap 8:00 órától sötétedésig látogathatók.címmelparkséta indul.címmelr vezetett túra.A túrák a kastélypark, illetve a Hársfasor történetét, növényvilágát és állatvilágát mutatják be. Rossz idő esetén beltéri vetített képes előadásra várják az érdeklődőket.A programok térítésmentesek, előzetes regisztráció szükséges az penztar@szechenyiorokseg.hu e-mail címen, vagy a +36 99 360 023, vagy a +36 30 447 1248 telefonszámon 2019. június 6-án, csütörtökön 18:00 óráig. A csoportlétszám: 20 fő.A túrák jellege miatt kényelmes ruházat és zárt cipő viselete ajánlott., 10-14 óra között a nagycenki Széchenyi-kastély Virágházában.A program térítésmentes, előzetes regisztráció szükséges az penztar@szechenyiorokseg.hu e-mail címen, vagy a +36 99 360 023, vagy a +36 30 447 1248 telefonszámon 2019. június 7-én, pénteken 18:00 óráig.A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.