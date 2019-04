Történelmi pillanatra emlékezett Sopron

Az emlékünnepség Sopronyi-Thurner Mihály polgármester szobrának megkoszorúzásával kezdődött, akinek meghatározó szerepe volt a selmeciek soproni befogadásában. Fotó: Magasi

Míg tavaly decemberben a selmecbányai Akadémia Magyarországra való menekülésére emlékeztek, tegnap a soproni önkormányzat és az egyetem vezetői a selmecbányaiak soproni befogadása centenáriumát ünnepelték a városháza dísztermében.Az alkalom Sopronyi-Thurner Mihály (1878–1952) akkori polgármester Fő téri szobrának megkoszorúzásával kezdődött: a városvezetőnek elévülhetetlen érdemei voltak a selmecbányai főiskola befogadásában.Erről már Fodor Tamás polgármester beszélt köszöntőjében, aki utalt a történelmi háttérre is. A Magyar Királyi Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola – az Akadémia – selmeci működésének a vesztes első világháború vetett véget.Az intézmény vezetése 1918 végén határozott úgy, Magyarországon folytatja a munkát. Új helyszínként Budapest, Gödöllő és Miskolc neve is felvetődött. A kérdés végül Sopron javára dőlt el, mivel Sopronyi-Thurner Mihály a befogadásra vonatkozóan kész tervezetet küldött a minisztériumba. A selmeciek az első soproni tanórákat 1919. április 28-án tartották. – A város és az egyetem szoros és gyümölcsöző kapcsolatának száz éve egyértelműen igazolta Sopronyi-Thurner Mihály jövőbe látó elképzeléseit – jelentette ki Fodor Tamás.A Soproni Egyetem rektora, prof. dr. Náhlik András az egyetemisták Sopron történelmében betöltött szerepét méltatta. Emlékeztetett arra, hogy ágfalvi csatájukkal közreműködtek az 1921-es nevezetes népszavazás kikényszerítésében, miként az ’56-os forradalomban is a város ellátásának aktív résztvevői voltak.A tanárok és a hallgatók napjainkban is dicséretesen ápolják a selmeci hagyományokat.