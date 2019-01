Több százan ipar(os)kodtak a soproni Liszt Ferenc Kulturális Központban - Fotók

Olyan volt, mintha egy családi pályaválasztó délután lett volna, hiszen kicsik és nagyobbak, gyerekek és szülők együtt ismerkedtek a különféle hivatásokkal.Itt nemcsak meg lehetett, hanem meg is kellett fogni a szerszámokat, mindent ki lehetett próbálni, sőt: volt olyan munkafázis, aminek a „gyümölcsét" meg is tudták kóstolni az érdeklődők.Az idei Ipar(os)kodó elnevezésű családi napon a Handler és a Roth iskola tanárai, szakoktatói és diákjai is bejelentkeztek: többek között az asztalos, a virágkötő, a fodrász, a női szabó és a kozmetikus hivatást mutatták meg az érdeklődőknek.A legnagyobb sikere (és hangja) az ács szakmának volt – nem véletlenül. A Handlerben évek óta nagy gondot fordítanak, hogy az ács osztályok megteljenek, hiszen ez országosan, sőt európai szinten is hiányszakmának mutatkozik.Ezen a délutánon sokan kipróbálhatták, mit is jelent a magasban dolgozni és tetőszerkezetet ácsolni, hogy lesz-e belőlük ács, talán 10 év múlva kiderül.Hasonló céllal jött a családi napra a Sáli Parketta Kft. is, hiszen náluk is jól jönne a képzett utánpótlás. Ugyancsak örült a Pro Kultúra megkeresésének a Magyar Posta Zrt. soproni igazgatója is: a családi napon egy valódi kézbesítő is jelen volt, aki megtanította helyesen borítékot címezni a gyerekeket és a felnőtteket, de megmutatta a legkorszerűbb digitális aláírással működő új postás-készüléket is.Ezen kívül volt bőrdíszműves, kalligráfus (szépíró), könyvkötő, zöldségszobrász is a rendezvényen, de az érdeklődők kipróbálhatták, hogyan kell ünnepi asztalt teríteni vagy éppen macskakövet lerakni.A fiúkat katonai toborzó, a lányokat mézesbábos is várta, és lehetett ostyát sütni, sminkeltetni, illetve a közelgő XI. Vasútmodell Kiállítás alkalmából akár kis makett házikót is építeni.A délután vendégtársulata a győri Vaskakas Bábszínház volt, akik erre a délutánra a legszakszerűbb műsorszámmal érkeztek: Mekk Eleknek, a kétbalkezes ezermesternek a vidám történetét hozták a soproni családoknak.A következő családi napot 2019. március 16-án szombaton szervezik a Liszt Központban: akkor a huszárok és bajuszok lesznek a főszereplők.Forrás: ProKultúra Sopron