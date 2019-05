Tízezer nézőt várnak Ausztriából a fertőrákosi Barlangszínházba

Az operettnek osztrák és magyar gyökerei vannak, ezért sem véletlen, hogy idén a Barlangszínház ötvenegy előadása közül húsz lesz német nyelvű operett.

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Fertőrákosi Kőfejtőt és Barlangszínházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. és az ausztriai Gerberhaus Culturproduktionen produkciós iroda 2018 decemberében. A Barlangszínház német nyelvű operett-előadásokkal várja az osztrák–bajor nyelvterületről érkező csoportokat. Az első ilyen produkció Lehár Ferenc A víg özvegy című nagyoperettje lesz, amelynek bemutatóját június végén tartják. Már most nagy az érdeklődés a produkció iránt, tízezernél is több nézőt várnak Ausztriából.Pataki Andrástól, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: az operettnek osztrák és magyar gyökerei, történelmi hagyományai vannak, ezért sem véletlen, hogy idén a Barlangszínház ötvenegy előadása közül húsz lesz német nyelvű operett. A szereplők otthonosan mozognak a német nyelvű előadások világában, nemzetközi szintű énektudással rendelkeznek, a zenekar tagjainak nagy része pedig Bécsben is játszik. A zenei vezető Oberfrank Péter Liszt-díjas érdemes művész.A Barlangszínház több előadásán találkozhatnak német nyelvű feliratozással a vendégek. A programok közül érdekes lehet szomszédainknál a világsztárokat felvonultató második SopronDrum, az Orosz Nemzeti Balett Bizet Carmen című produkciója, amely Szaranszkból érkezik június 22-én.