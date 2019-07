Tizenhat migránsra zárták rá az ajtót, órákig utaztak így Sopronig

A Soproni Járási Ügyészség egy román állampolgárságú férfi letartóztatására tett indítványt minősített embercsempészés miatt.



A megalapozott gyanú szerint ugyanis az elkövető 2019. július 21. napján a hajnali órákban tizenöt afgán és egy iráni személyt vett fel a jármű rakterébe az Alföld térségében. A migránsokra egy másik embercsempész zárta rá az ajtót.



Az elkövető a migránsokat megállás nélkül, órákig szállította Sopron felé. A zárt raktérben nyomorgó személyek a meleg időben csupán az ajtóréseken keresztül jutottak levegőhöz, ezért út közben dörömböltek is a sofőrnek, illetőleg feszegették a furgon ajtajának gumitömítéseit is.



Az elkövető által vezetett autót Sopron közelében vonták rendőri intézkedés alá.



A férfi Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, romániai lakóhelyén sem mindig elérhető. Ellene a luxemburgi hatóságok által kibocsátott körözés van érvényben. Ezen tények miatt a nagy tárgyi súlyú bűncselekmény kapcsán az ügyészség álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés veszélyére lehet következtetni.



Emellett az elkövetővel szemben más európai tagállamban is indult már büntetőeljárás, továbbá anyagilag kiszolgáltatott helyzete miatt, mivel a hazautazásához szükséges összeg sem áll rendelkezésére, fennáll a bűnismétlés veszélye is.



A letartóztatás tárgyában a Sopron Járásbíróság fog a mai napon döntést hozni.



