Tíz nap Tízforrás - Tízforrás Fesztivál 2019 Hegykő - Július 12-21.

A fesztivál nyitókoncertjét az idén jubiláló, 15 éves Anna and the Barbies adja. Hosszú évek várakozása után sikerült meghívni a világhírű zenészt, Snétberger Ferencet, aki a SoLáTi Music jazz zenekarral közös előadáson lép színpadra. A műfaj kedvelői külön is örülhetnek: új lemezével jön Hegykőre a Balázs Elemér Group, és fellép a Malek Andi Soulistic. Nem csak a népzene rajongóit várjuk a virtuóz Pál István Szalonnáék muzsikájára. Tavaszi budapesti életmű koncertje után tér vissza hozzánk Hobo, és további jubilánsok is vannak a programban: a szabadtéri színpadon láthatjuk, hallhatjuk új lemezével Szabó Balázst 10 esztendős Bandájával, és itt lesz a Szarka Tamás zenekarával kiegészült 35 éves Ghymes. A Tízforrást az új hangvételű szólóalbumát bemutató Lovasi András koncertje zárja.