Teste gyenge, de lelke egy óriásé - A soproni Kecskés Sándor egy megbízható autóra gyűjt

– Lélekben nagyon erős a fia! – mondom Kecskés Sándor édesapjának, miközben kollégám a kerekesszéket igazítja be az íróasztal előtt a fotózáshoz. Az egykori bokszoló, hatalmas termetű férfi tekintete ellágyul, bólint.

– Azt mondták az orvosok, csak néhány évet fog élni. Rácáfolt minden jóslatra. Később, ahogy az állapota rosszabb lett, mindenki azt javasolta, adjam otthonba. Míg élek, segítem – mondja elszántan. De nehéz az élet! – szakadnak fel a férfiből a sóhajok.



Kecskés Sándor súlyos betegséggel él, de eddig is rácáfolt a pesszimista jóslatokra. Nem hagyja el magát. Fotó: Magasi Kecskés Sándor még csak négyéves volt, amikor súlyosan beteg édesanyja meghalt. Azóta is apjával él, az ő segítségére szorulva, holott már a családfő is rokkantnyugdíjas. Házuk egy hitel miatt már csak albérletük, összes jövedelmük az apa 72 ezer forintos járadéka és a fiatalember 68 ezer forintos árvaellátása. Ez még a bérletre és a rezsire sem elég, ezért Sándor, aki gerinceredetű izomsorvadása (SMA) miatt egész életét kerekesszékben, kifacsarodott derékkal éli, dolgozik.

– Mindig is igyekeztem valamit tenni magamért, dolgoztam több helyen is, voltam például telefonos operátor, de már jó néhány éve egy webshopot csinálok. Volt egy üzletem is, az sajnos már nincs meg, és ez is egyre kevesebbet hoz, de muszáj csinálnom – mutatja a képernyőn az ultras-shop.hu weblapot.



Sándor nem akarja egy szobában leélni az életét, s bár csak segítséggel tudja elhagyni a házat, hogy legyen egy megbízható autójuk, az számára létkérdés. Öreg járgányuk áprilisban teljesen elromlott, a fiatalember a közösségi megosztón kért segítséget, hisz egyedül képtelen lett volna újat venni. Voltak, akik meghallották kétségbeesett szavait, ám így is csak egy huszonegy éves öreg járgányra futotta, amibe alig fér bele apja mellé ő és a kerekesszék.



– Az a lényeg, hogy van és igazán hálás vagyok minden segítségért. De már most elkezdtem gyűjteni egy olyan autóra, amibe beleférünk rendesen és nem falja annyira a benzint. A Jóakarat forintjait is erre teszem félre – mondja csillogó szemmel Sándor. A jövőjét tervezi, s tesz is érte. Fel nem adja – soha. Testét ugyan összetörhette a betegség, de a lelke egy óriásé.