Teljes útzár - Új alapot is kap a Piknikút, addig kerülnek az autósok

Biztonság - ez volt a kulcsszó azon a keddi sajtótájékoztatón, ahol Barcza Attila országgyűlési képviselő, Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője és Palkovits János, Fertőrákos polgármestere beszélt az úgynevezett Piknikút felújításáról.– A lezárás sosincs jókor, a közlekedők türelmét kérjük, az ő érdekükben dolgozunk. A soproni és környékbeli emberek munkába járását teszi ez a beruházás biztonságosabbá – hangsúlyozta Barcza Attila Augusztusban osztrák oldalon is lezárják az utat, s mivel ez egy határon átnyúló projekt, össze kellett hangolni a munkát – tette hozzá. A nyolcszázmillió forintos beruházás megvalósítására most van lehetőség, ám a Páneurópai Piknik ideje alatt fél pályán átengedik majd a forgalmat. Addig viszont a teljes lezárás nélkül nem lehetne biztonságosan dolgozni – hangsúlyozta a képviselő.– Harminc éve várunk arra, hogy végre normális állapotban közlekedhessen itt az a több ezer autós, akik erre járnak munkába. Nagyon bízom abban, hogy ez a régi probléma hosszú távra megoldódik – fogalmazott a tájékoztatón Palkovits János.– A jelenleg öt, illetve a határ előtt négy méter széles, három és fél kilométer hosszú út kilenc méter koronaszélességű lesz, hatméteres burkolatszélességgel és új, megerősített alappal. Natura 2000-es területen fut át, a kivitelezésnél erre is figyelemmel kell lennünk. Vízvezetéket kell fektetni, a csapadékelvezetés érdekében pedig egy méter átmérőjű vasbeton elemeket építünk be – ismertette Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője. Kiemelte: hatalmas munkát kell határidőre elvégezni, de nemcsak a munka volumene indokolja a teljes útlezárást, hanem a biztonság is.Éppen a közlekedők érdeke, hogy a munkaterületen, ahol hatalmas gépekkel is dolgoznak, ne legyen balesetveszély, vagy akár csak egy kavicsfelverődés se. Október végéig szeretnének eljutni a munkafolyamatban addig, hogy fél pályán átengedhessék az autósokat, december 31-ig pedig el kell készülnie a kivitelezőnek a munkával – mondta a szóvivő.

Fontos információ, hogy a piknik miatt augusztus 10-től 21-ig nyitják meg a közlekedők előtt az utat fél pályán.