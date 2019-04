Szombattól ismét üzemel a Széchenyi Múzeumvasút Nagycenken - fotók

A GYSEV Zrt. saját munkatársai közreműködésével 960 millió forint kormányzati támogatásból felújította a Széchenyi-múzeumvasutat, amely május 4-től őszig várja az utazóközönséget. Nemcsak a keskeny nyomtávú vágányhálózat újult meg, hanem az András gőzös is, valamint a gördülőállomány, a vasúti kocsik sora is.A múzeumvasút nagycenki Kastély-állomásán rendezett ünnepségen Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója úgy fogalmazott: a korabeli vagonok felújítása valójában valamennyi jármű aprólékos restaurálási folyamatát jelentette.A múzeumvasút újbóli üzembe állítása alkalmából Nagycenkre látogatott Érsek István, közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár; Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője. A politikusok hangoztatták, a kormány elkötelezett a vasútfejlesztés mellett, ugyanígy a múzeumvasutak helyreállítására is országos szinten tízmilliárd forintot fordítottak.A második ütem is tervezés alatt áll, amire újabb tizenkétmilliárd forint áll majd rendelkezésre. A nagycenki megújult Széchenyi-múzeumvasút pedig komoly turisztikai vonzerőt jelent a térség számára, amely a Széchenyi-kastély hárommilliárdos fejlesztése, továbbá az M85-ös gyorsforgalmi nagycenki leágazása csak tovább erősít majd.