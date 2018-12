Szilveszteri kavalkád Bécsben 14 helyszínen

Copyright: Stadtwienmarketing/Sebastian Toth

Ilyenkor Bécs egyetlen nagy házibulivá változik át, ahol a mindenki megtalálja a számára legjobb partit: ahogy minden évben, idén is lesz osztrák pop, soul, jazz, funk és elektro, de aki keringővel köszöntené az új évet, az is jó helyen jár Bécsben.A bécsi Szilvesteri Ösvény (Silvesterpfad) sokéves hagyománnyal rendelkezik, hiszen immáron 29 éve ez az osztrák főváros legnagyobb szabadtéri házibulija. Az egyedülálló utcabál idén már tizennégy helyszínen várja a bulizni vágyókat. A bécsi programok ezúttal is délután 2-től hajnali 2-ig tartanak és a gyerekektől kezdve a rockereken keresztül egészen az elsőbálozókig mindenki megtalálja majd amit keres.A Silvesterpfad legújabb attrakciója a "Szerencse utcája" a Teinfaltstraßén, ahol egy kis varázslattal, kártyavetéssel és a csillagok állásából jósolják meg, hogy kinek milyen lesz a 2019-es éve. A szilveszteri buli legfőbb helyszíne továbbra is a Városháza előtti tér, a Rathausplatz lesz, ahol 14 órától az elmúlt ötven év legnagyobb slágereire táncolhatjuk át magunkat az új évbe. Éjfélkor pedig százezrek perdülhetnek táncra a Kék Duna keringő dallamaira, miközben egy óriási tűzijátékkal köszöntik az új évet. Január elsején pedig szokás szerint élő közvetítésben nézheti meg mindenki a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét, akik ezúttal Christian Thielemann vezénylésével lépnek fel.A gyermekeket idén is a Freyungnál várják kicsiknek szóló szilveszteri programokkal, a Graben pedig – mint minden évben – idén is a világ legnagyobb báltermévé alakul, ahol az elsőbálozók ingyenes táncórákat vehetnek, mielőtt belevetik magukat a szabadtéri báli forgatagba. A Stephansplatzon ugyancsak a keringő és a tánczene kapja a főszerepet. Az Am Hofon R&B és funk uralja majd a színpadot, a Löwelstraßén a soul és a house dominál, az osztrák parlament épületénél pedig az elmúlt évtizedek pop- és disco-slágereiből szemezgetnek majd a DJ-k.A Bécsi Opera programjának csúcspontja újra A denevér című operett élő közvetítése lesz. Akinek pedig január elsején nem jut hely a Városháza előtti téren, az itt is élőben követheti majd a Bécsi Filharmonikusok és Christian Thielemann hagyományos újévi koncertjét.Hogy ne csak a belvárosiaknak kedvezzen a program, utcabáli hangulat lesz a Práterben és az Aspern Seestadt városrészben is. Itt családi programokkal, táncórákkal és eredeti bécsi rockzenével várják a szilveszterezőket. A Práterben pedig megint egy lélegzetelállító tűzijátékkal köszöntik majd az új évet az óriáskerék mellett.A Silvesterpfad idén saját honlapot is kapott. A www.silvesterpfad.at oldalon megtalálható a részletes program és minden fontos tudnivaló.