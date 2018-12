Szép a macskakő Sopronban, de nagyon ráz

Szép az új burkolat, de a nehezen járóknak nem egyszerű közlekedni rajta. Fotó: Magasi

– Nem tudom az idős édesanyámat sétálni vinni a belvárosi otthonból, mert a macskakő annyira egyenetlen, hogy néhány méter után azt mondja, vigyem inkább vissza. Látom, hogy ez nem csak a mi problémánk, ezért teszem szóvá az ügyet – mondja Vérti Gyula. Elismeri, hogy a rekonstrukció megadja az utcáknak a történelmi hangulatot, de gondolhattak volna azokra is, akik nehezen vagy csak segítséggel járnak. Csupán egy méter széles sima burkolat megoldotta volna az ő problémájukat.A belvárosban idősek háza is működik, az ott élők számára nehéz terep a macskakő. De a menyasszonyoknak és a babakocsit toló anyukáknak is az. A legnehezebben bottal vagy járókerettel lehet közlekedni rajta.Az önkormányzat a belvárosi utcák felújítása során tulajdonképpen gondolt a babakocsikra és kerekesszékekre, az utcák egyik oldalán a nagyobb kövek simább felületet adnak.