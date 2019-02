Százötven esztendőt ünnepelnek a soproni városszépítők

– A százötven évre visszatekintő Soproni Városszépítő Egyesület közgyűlése jóváhagyta az elnökség által indítványozott programsorozat tervét, amelyet jubileumunk méltó megünneplésére állítottunk össze. Bízunk abban, hogy a városvezetés az ezt célzó pályázatunkat kedvezően fogja elbírálni – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Józan Tibor, a nagy múltú civil szervezet elnöke. – Mindenekelőtt egy kiadványban kívánjuk összefoglalni a másfél évszázad fontos állomásait, közéleti munkálkodásunk kézzelfogható és látványos eredményeit. A kötet bemutatóját május 31-én a városháza dísztermében rendezzük. Szakmai fórumot is szervezünk majd városi vonatkozású építészeti-szépítészeti témakörben. Ezen túlmenően előadásokon számolunk be a városszépítők sokrétű tevékenységéről. Az előkészület alatt álló sorozat havi rendszerességgel várja az érdeklődőket. Örülnénk, ha munkálkodásunkat sokan példaértékűnek tekintenék és csatlakoznának hozzánk. Nem titkolt szándékunk, hogy a közvéleményben nagyobb hangsúlyt kapjanak a városszépítők, s a négyszázas tagság száma tovább emelkedjen.



Az elnök szólt arról is, hogy a Festőteremben emlékkiállításon tisztelegnek az egyesület alapítói előtt. Az interaktív tárlat – amely július 12-től szeptember végéig látogatható – alkalmat ad arra, hogy az azóta megvalósult városszépítői sikereket is felvonultassa. A megnyitó estéjén nagyszabású ünnepi hangversenyt rendeznek az evangélikus templomban.



– Újdonságként egyhetes városszépítő tábort is szervezünk augusztusban az általános iskolások részére – utalt a sokszínű program kifejezetten fiataloknak szánt részére dr. Józan Tibor.



– Ott felügyelet és szakszerű vezetés keretében vehetik szemügyre a gyerekek a város épített és természeti értékeit, s hasznos feladatokkal, játékos foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg a városszépítők közösségi szolgálatával. A jubileumi évben kiváltképp illőnek érezzük, hogy alapító elnökünk, ifj. Flandorffer Ignác Szent Mihály-temetőben lévő sírját felújítsuk. Mivel személyisége a közéletiség jelentőségének szimbóluma – hiszen városi kitüntetést is elneveztek róla –, várjuk Sopron cégeinek, vállalkozóinak felajánlásait tervünk sikere érdekében – mondta az elnök.